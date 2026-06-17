https://sputnikglobe.com/20260617/russia-asean-strategic-partnership-stabilizing-factor-in-asia-pacific-region-putin-1124323945.html
Russia-ASEAN Strategic Partnership Stabilizing Factor in Asia-Pacific Region - Putin
Russia-ASEAN Strategic Partnership Stabilizing Factor in Asia-Pacific Region - Putin
Sputnik International
The strategic partnership between Russia and ASEAN is an important stabilizing factor in the Asia-Pacific region, Russian President Vladimir Putin said on Wednesday.
2026-06-17T16:13+0000
2026-06-17T16:13+0000
2026-06-17T16:13+0000
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russia
asean
vladimir putin
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"Today, the Russia-ASEAN strategic partnership is an important stabilizing factor in the Asia-Pacific region," Putin said at a meeting with Sultan of Brunei Hassanal Bolkiah. The anniversary summit dedicated to the 35th anniversary of relations between Russia and ASEAN is held in Kazan on June 17-19. The Russia-ASEAN Business Forum will be held on June 17 on the sidelines of the summit. RIA Novosti is the information partner of the forum.
https://sputnikglobe.com/20260617/putin-rolls-out-red-carpet-asean-leaders-greeted-with-official-reception-1124320146.html
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russia, asean, vladimir putin
russia, asean, vladimir putin
Russia-ASEAN Strategic Partnership Stabilizing Factor in Asia-Pacific Region - Putin
KAZAN (Sputnik) - The strategic partnership between Russia and ASEAN is an important stabilizing factor in the Asia-Pacific region, Russian President Vladimir Putin said on Wednesday.
"Today, the Russia-ASEAN strategic partnership is an important stabilizing factor in the Asia-Pacific region," Putin said at a meeting with Sultan of Brunei Hassanal Bolkiah.
The anniversary summit dedicated to the 35th anniversary of relations between Russia and ASEAN is held in Kazan on June 17-19. The Russia-ASEAN Business Forum will be held on June 17 on the sidelines of the summit. RIA Novosti is the information partner of the forum.