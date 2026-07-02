https://sputnikglobe.com/20260702/russia-upgrades-ak-rifle-into-triple-tap-drone-slayer-1124388087.html
Russia Upgrades AK Rifle Into Triple-Tap Drone Slayer
Russia Upgrades AK Rifle Into Triple-Tap Drone Slayer
Sputnik International
The new "Mnogotochie" (Ellipsis) cartridge, developed by Rostec, significantly boosts UAV hit probability.
2026-07-02T18:23+0000
2026-07-02T18:23+0000
2026-07-02T18:23+0000
russia
military & intelligence
russia
rostec
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https://sputnikglobe.com/20230813/russias-kalashnikov-designs-short-version-of-ak-19-rifle-for-nato-cartridge-1112566300.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
military & intelligence, russia, rostec
military & intelligence, russia, rostec
Russia Upgrades AK Rifle Into Triple-Tap Drone Slayer
The new "Mnogotochie" (Ellipsis) cartridge, developed by Rostec, significantly boosts UAV hit probability.
It uses standard 5.45×39mm and 7.62×54mm cases compatible with AK-series rifles
After exiting the barrel, the round fragments into three separate projectiles, widening the effective hit area
Up to 2.5× better effectiveness against small drones at ranges up to 300 meters
13 August 2023, 12:27 GMT