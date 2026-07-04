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https://sputnikglobe.com/20260704/russia-us-bear-special-responsibility-for-ensuring-security-stability-on-global-stage---putin-1124393538.html
Russia, US Bear Special Responsibility For Ensuring Security, Stability On Global Stage - Putin
Russia, US Bear Special Responsibility For Ensuring Security, Stability On Global Stage - Putin
Sputnik International
Russian President Vladimir Putin has congratulated US President Donald Trump on the 250th anniversary of the United States' independence. The corresponding telegram was published on the Kremlin website.
2026-07-04T06:42+0000
2026-07-04T06:42+0000
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Russia and the United States — as the two largest nuclear powers — "bear special responsibility for ensuring global security and stability on a global scale," the congratulatory message states.
https://sputnikglobe.com/20260612/personal-chemistry-exists-between-putin-trump---russian-ambassador-to-us-1124299529.html
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vladimir putin, donald trump, russia, kremlin, us
vladimir putin, donald trump, russia, kremlin, us

Russia, US Bear Special Responsibility For Ensuring Security, Stability On Global Stage - Putin

06:42 GMT 04.07.2026
© POOL / Go to the mediabankRussian President Vladimir Putin in a video message to the participants of the Open Dialogue Forum
Russian President Vladimir Putin in a video message to the participants of the Open Dialogue Forum - Sputnik International, 1920, 04.07.2026
© POOL
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MOSCOW (Sputnik) - Russian President Vladimir Putin has congratulated US President Donald Trump on the 250th anniversary of the United States' independence. The corresponding telegram was published on the Kremlin website.
Russia and the United States — as the two largest nuclear powers — "bear special responsibility for ensuring global security and stability on a global scale," the congratulatory message states.
"I am confident that establishing constructive, equal and mutually beneficial relations between Russia and the United States meets the interests not only of our peoples, but of the entire global community," Putin stressed.
US President Donald Trump greets Russian President Vladimir Putin on the tarmac after they arrived to attend a meeting at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, the United States. August 15, 2025. - Sputnik International, 1920, 12.06.2026
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