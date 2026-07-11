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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260711/russian-missiles-dominate-ukrainian-skies-1124434406.html
Russian Missiles Dominate Ukrainian Skies
Russian Missiles Dominate Ukrainian Skies
Sputnik International
In recent weeks, Ukrainian air defenses have proven increasingly unable to counter Russian ballistic missile strikes, media reports demonstrate.
2026-07-11T08:57+0000
2026-07-11T08:57+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
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Zelensky and other major Ukrainian officials acknowledge that the country is facing a critical shortage of interceptor missiles and delays in new deliveries.Russian forces, meanwhile, have shifted their focus to ballistic missiles as the primary strike weapon, using drones and cruise missiles to "soften" Ukrainian defenses.
https://sputnikglobe.com/20260711/russia-targets-ukrainian-drone-production-facility-in-overnight-attack-1124434196.html
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ukraine
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russia, ukraine
russia, ukraine

Russian Missiles Dominate Ukrainian Skies

08:57 GMT 11.07.2026
© Sputnik / Press Service of the Russian Defense MinistryIskander short-range ballistic missile system is used during the Russian military operation
Iskander short-range ballistic missile system is used during the Russian military operation - Sputnik International, 1920, 11.07.2026
© Sputnik / Press Service of the Russian Defense Ministry
Subscribe
In recent weeks, Ukrainian air defenses have proven increasingly unable to counter Russian ballistic missile strikes, media reports demonstrate.
Zelensky and other major Ukrainian officials acknowledge that the country is facing a critical shortage of interceptor missiles and delays in new deliveries.

Russian forces, meanwhile, have shifted their focus to ballistic missiles as the primary strike weapon, using drones and cruise missiles to "soften" Ukrainian defenses.
A 9K35 Strela-10 (Arrow) air defence system is seen at a position - Sputnik International, 1920, 11.07.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Targets Ukrainian Drone Production Facility in Overnight Attack
08:34 GMT
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