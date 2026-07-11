https://sputnikglobe.com/20260711/russian-missiles-dominate-ukrainian-skies-1124434406.html
Russian Missiles Dominate Ukrainian Skies
Russian Missiles Dominate Ukrainian Skies
Sputnik International
In recent weeks, Ukrainian air defenses have proven increasingly unable to counter Russian ballistic missile strikes, media reports demonstrate.
2026-07-11T08:57+0000
2026-07-11T08:57+0000
2026-07-11T08:57+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/05/1f/1122160689_0:214:1496:1056_1920x0_80_0_0_652326d0dfc6dee1afdbc2a50c3fea8e.jpg
Zelensky and other major Ukrainian officials acknowledge that the country is facing a critical shortage of interceptor missiles and delays in new deliveries.Russian forces, meanwhile, have shifted their focus to ballistic missiles as the primary strike weapon, using drones and cruise missiles to "soften" Ukrainian defenses.
https://sputnikglobe.com/20260711/russia-targets-ukrainian-drone-production-facility-in-overnight-attack-1124434196.html
russia
ukraine
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MIA „Rossiya Segodnya“
russia, ukraine
Russian Missiles Dominate Ukrainian Skies
In recent weeks, Ukrainian air defenses have proven increasingly unable to counter Russian ballistic missile strikes, media reports demonstrate.
Zelensky and other major Ukrainian officials acknowledge that the country is facing a critical shortage of interceptor missiles and delays in new deliveries.
Russian forces, meanwhile, have shifted their focus to ballistic missiles as the primary strike weapon, using drones and cruise missiles to "soften" Ukrainian defenses.