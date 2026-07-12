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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260712/russian-forces-direct-strikes-at-ukrainian-military-supply-routes-and-logistics-hubs-1124436595.html
Russian Forces Direct Strikes at Ukrainian Military Supply Routes and Logistics Hubs
Russian Forces Direct Strikes at Ukrainian Military Supply Routes and Logistics Hubs
Sputnik International
Russian troops have struck facilities of the Ukrainian fuel-energy and transport infrastructure, the Russian Ministry of Defense said on Sunday.
2026-07-12T09:37+0000
2026-07-12T09:37+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian ministry of defense
logistics
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"Operational-tactical aviation, strike unmanned aerial vehicles, missile troops, and artillery of the Russian Armed Forces battlegroups hit Ukraine’s fuel-energy and transport, storage sites for long-range unmanned aerial vehicles, ammunition depots, as well as temporary deployment points of Ukrainian armed formations and foreign mercenaries in 158 areas," the ministry said.
https://sputnikglobe.com/20260711/russian-gas-station-strikes-trigger-cascade-of-problems-for-ukraines-military-and-fuel-market-1124435124.html
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russia, ukraine, russian ministry of defense, logistics
russia, ukraine, russian ministry of defense, logistics

Russian Forces Direct Strikes at Ukrainian Military Supply Routes and Logistics Hubs

09:37 GMT 12.07.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Go to the mediabankA BM-70 UAV crew from Russia's Tsentr Battlegroup conducts combat operations on the Dobropolye axis in the Donetsk People's Republic.
A BM-70 UAV crew from Russia's Tsentr Battlegroup conducts combat operations on the Dobropolye axis in the Donetsk People's Republic. - Sputnik International, 1920, 12.07.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
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Russian troops have struck facilities of the Ukrainian fuel-energy and transport infrastructure, the Russian Ministry of Defense said on Sunday.
"Operational-tactical aviation, strike unmanned aerial vehicles, missile troops, and artillery of the Russian Armed Forces battlegroups hit Ukraine’s fuel-energy and transport, storage sites for long-range unmanned aerial vehicles, ammunition depots, as well as temporary deployment points of Ukrainian armed formations and foreign mercenaries in 158 areas," the ministry said.
Ukraine lost over 355 soldiers in combat against Russia's Tsentr battlegroup, over 185 Ukrainian soldiers were neutralized by Russia's Sever battlegroup, over 155 by the Yug battlegroup
Up to 220 Ukrainian soldiers were eliminated by the Zapad battlegroup, over 495 by the Vostok battlegroup, and up to 55 by the Dnepr battlegroup
Russian air defense systems shot down 11 guided aerial bombs and 585 Ukrainian fixed-wing UAVs
Combat launch of a missile from the Iskander operational-tactical missile system to destroy hangars with military equipment and ammunition of the Ukrainian Armed Forces during a special military operation. File photo - Sputnik International, 1920, 11.07.2026
Analysis
Russian Gas Station Strikes Trigger Cascade of Problems for Ukraine's Military and Fuel Market
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