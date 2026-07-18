International
- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260718/russia-continues-mounting-strikes-on-ukrainian-military-linked-ports-vessels---defense-ministry-1124463282.html
Russia Continues Mounting Strikes on Ukrainian Military-Linked Ports, Vessels - Defense Ministry
Russia Continues Mounting Strikes on Ukrainian Military-Linked Ports, Vessels - Defense Ministry
Sputnik International
Russian forces have continued striking Ukrainian ports and vessels involved in supporting the Ukrainian military, the Russian Ministry of Defense reported.
2026-07-18T14:15+0000
2026-07-18T14:16+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian ministry of defense
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The strikes were carried out using attack drones, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20260718/russian-troops-continue-to-inflict-heavy-losses-on-ukrainian-forces---defense-ministry-1124461967.html
russia
ukraine
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russia, ukraine, russian ministry of defense
russia, ukraine, russian ministry of defense

Russia Continues Mounting Strikes on Ukrainian Military-Linked Ports, Vessels - Defense Ministry

14:15 GMT 18.07.2026 (Updated: 14:16 GMT 18.07.2026)
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Go to the mediabankOrlan-30 military drone patrolling the Avdeyevka skies
Orlan-30 military drone patrolling the Avdeyevka skies - Sputnik International, 1920, 18.07.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
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Russian forces have continued striking Ukrainian ports and vessels involved in supporting the Ukrainian military, the Russian Ministry of Defense reported.
In the port of Yuzhny, a dry cargo ship delivering military supplies to Ukrainian forces was hit
In the port of Odessa, two dry cargo vessels carrying military cargo that were anchored in the roadstead awaiting unloading were struck
The strikes were carried out using attack drones, the ministry added.
Russian self-propelled artillery system 2S43 'Malva'. - Sputnik International, 1920, 18.07.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Troops Continue to Inflict Heavy Losses on Ukrainian Forces - Defense Ministry
09:56 GMT
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