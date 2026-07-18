https://sputnikglobe.com/20260718/russia-continues-mounting-strikes-on-ukrainian-military-linked-ports-vessels---defense-ministry-1124463282.html
Russia Continues Mounting Strikes on Ukrainian Military-Linked Ports, Vessels - Defense Ministry
Russia Continues Mounting Strikes on Ukrainian Military-Linked Ports, Vessels - Defense Ministry
Sputnik International
Russian forces have continued striking Ukrainian ports and vessels involved in supporting the Ukrainian military, the Russian Ministry of Defense reported.
2026-07-18T14:15+0000
2026-07-18T14:15+0000
2026-07-18T14:16+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian ministry of defense
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/03/1d/1117634067_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_fd30f13872a390d809461523f2309a2d.jpg
The strikes were carried out using attack drones, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20260718/russian-troops-continue-to-inflict-heavy-losses-on-ukrainian-forces---defense-ministry-1124461967.html
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/03/1d/1117634067_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4c9e293ea038db16384340d80278640b.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia, ukraine, russian ministry of defense
russia, ukraine, russian ministry of defense
Russia Continues Mounting Strikes on Ukrainian Military-Linked Ports, Vessels - Defense Ministry
14:15 GMT 18.07.2026 (Updated: 14:16 GMT 18.07.2026)
Russian forces have continued striking Ukrainian ports and vessels involved in supporting the Ukrainian military, the Russian Ministry of Defense reported.
In the port of Yuzhny, a dry cargo ship delivering military supplies to Ukrainian forces was hit
In the port of Odessa, two dry cargo vessels carrying military cargo that were anchored in the roadstead awaiting unloading were struck
The strikes were carried out using attack drones, the ministry added.