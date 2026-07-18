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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260718/russian-troops-continue-to-inflict-heavy-losses-on-ukrainian-forces---defense-ministry-1124461967.html
Russian Troops Continue to Inflict Heavy Losses on Ukrainian Forces - Defense Ministry
Russian Troops Continue to Inflict Heavy Losses on Ukrainian Forces - Defense Ministry
Sputnik International
Ukraine lost over 515 soldiers in combat against Russia's Vostok battlegroup over the past day, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
2026-07-18T09:56+0000
2026-07-18T09:56+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
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This is in addition to up to 230 Ukrainian soldiers eliminated over the past day by Russia's Sever battlegroup, up to 370 by the Tsentr battlegroup, over 215 by the Zapad battlegroup, over 145 by the Yug battlegroup, and over 65 by the Dnepr battlegroup, the ministry stated. Operational-tactical aviation, attack drones, missile forces and artillery struck fuel, energy and transport infrastructure used by the Ukrainian armed forces, as well as temporary deployment areas of Ukrainian formations and foreign mercenaries in 143 areas, the ministry added.Russian air defense systems have shot down 774 Ukrainian drones and 13 aerial bombs over the past day, the statement read.
https://sputnikglobe.com/20260718/russian-mod-details-precision-strikes-on-ukrainian-military-logistics-and-coastal-defenses---1124461624.html
russia
ukraine
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russia, ukraine, russian defense ministry
russia, ukraine, russian defense ministry

Russian Troops Continue to Inflict Heavy Losses on Ukrainian Forces - Defense Ministry

09:56 GMT 18.07.2026
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Go to the mediabank Russian self-propelled artillery system 2S43 'Malva'.
 Russian self-propelled artillery system 2S43 'Malva'. - Sputnik International, 1920, 18.07.2026
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
/
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Ukraine lost over 515 soldiers in combat against Russia's Vostok battlegroup over the past day, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
This is in addition to up to 230 Ukrainian soldiers eliminated over the past day by Russia's Sever battlegroup, up to 370 by the Tsentr battlegroup, over 215 by the Zapad battlegroup, over 145 by the Yug battlegroup, and over 65 by the Dnepr battlegroup, the ministry stated.
Operational-tactical aviation, attack drones, missile forces and artillery struck fuel, energy and transport infrastructure used by the Ukrainian armed forces, as well as temporary deployment areas of Ukrainian formations and foreign mercenaries in 143 areas, the ministry added.
Russian air defense systems have shot down 774 Ukrainian drones and 13 aerial bombs over the past day, the statement read.
Russian missiles launched at Western weapons arsenal in Lvov Region. - Sputnik International, 1920, 18.07.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian MoD Details Precision Strikes on Ukrainian Military Logistics and Coastal Defenses
06:06 GMT
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