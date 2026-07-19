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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260719/russian-forces-continue-obliterating-ukrainian-military-logistics-1124466343.html
Russian Forces Continue Obliterating Ukrainian Military Logistics
Russian Forces Continue Obliterating Ukrainian Military Logistics
Sputnik International
The Russian Armed Forces have continued carrying out attacks against Ukrainian ports and vessels used to ship cargo for the Ukrainian military, Russia’s Defense Ministry said.
2026-07-19T16:23+0000
2026-07-19T16:23+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian armed forces
oniks
strikes
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In the Yuzhny port, a depot where military hardware supplied by Western powers, was hit.A drone assembly area in the Odessa port was hit by Oniks missiles and loitering munitions.Near the town of Noviye Belyary in the Odessa region, five fuel storage tanks used by the Ukrainian military were hit by Russian strikes as well.
https://sputnikglobe.com/20260719/russia-strikes-ukraines-military-industrial-complexes-logistics-centers-1124464898.html
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russia, ukraine, russian armed forces, oniks, strikes
russia, ukraine, russian armed forces, oniks, strikes

Russian Forces Continue Obliterating Ukrainian Military Logistics

16:23 GMT 19.07.2026
© Photo : Russian Ministry of Defence / Go to the mediabankRussian 'Oniks' cruise missile
Russian 'Oniks' cruise missile - Sputnik International, 1920, 19.07.2026
© Photo : Russian Ministry of Defence
/
Go to the mediabank
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The Russian Armed Forces have continued carrying out attacks against Ukrainian ports and vessels used to ship cargo for the Ukrainian military, Russia’s Defense Ministry said.
In the Yuzhny port, a depot where military hardware supplied by Western powers, was hit.
A drone assembly area in the Odessa port was hit by Oniks missiles and loitering munitions.
Near the town of Noviye Belyary in the Odessa region, five fuel storage tanks used by the Ukrainian military were hit by Russian strikes as well.
Russia's Kinzhal hypersonic air-launched ballistic missile. - Sputnik International, 1920, 19.07.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Strikes Ukraine's Military-Industrial Complexes, Logistics Centers
05:23 GMT
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