https://sputnikglobe.com/20260719/russian-forces-continue-obliterating-ukrainian-military-logistics-1124466343.html
Russian Forces Continue Obliterating Ukrainian Military Logistics
Russian Forces Continue Obliterating Ukrainian Military Logistics
Sputnik International
The Russian Armed Forces have continued carrying out attacks against Ukrainian ports and vessels used to ship cargo for the Ukrainian military, Russia’s Defense Ministry said.
2026-07-19T16:23+0000
2026-07-19T16:23+0000
2026-07-19T16:23+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian armed forces
oniks
strikes
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e6/04/01/1094404298_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fda9c25cb8b8f45102270f45755d6af7.jpg
In the Yuzhny port, a depot where military hardware supplied by Western powers, was hit.A drone assembly area in the Odessa port was hit by Oniks missiles and loitering munitions.Near the town of Noviye Belyary in the Odessa region, five fuel storage tanks used by the Ukrainian military were hit by Russian strikes as well.
https://sputnikglobe.com/20260719/russia-strikes-ukraines-military-industrial-complexes-logistics-centers-1124464898.html
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russia, ukraine, russian armed forces, oniks, strikes
russia, ukraine, russian armed forces, oniks, strikes
Russian Forces Continue Obliterating Ukrainian Military Logistics
The Russian Armed Forces have continued carrying out attacks against Ukrainian ports and vessels used to ship cargo for the Ukrainian military, Russia’s Defense Ministry said.
In the Yuzhny port, a depot where military hardware supplied by Western powers, was hit.
A drone assembly area in the Odessa port was hit by Oniks missiles and loitering munitions.
Near the town of Noviye Belyary in the Odessa region, five fuel storage tanks used by the Ukrainian military were hit by Russian strikes as well.