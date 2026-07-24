https://sputnikglobe.com/20260724/iran-warns-us-asset-grab-will-unleash-chaos--foreign-minister-1124487376.html
Iran Warns US Asset Grab Will Unleash Chaos — Foreign Minister
Iran Warns US Asset Grab Will Unleash Chaos — Foreign Minister
Sputnik International
Seizing another nation’s assets to pay for “unrelated future claims” sets an incendiary precedent, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi warned after Trump vowed to use frozen Iranian money for future shipping damages.
2026-07-24T04:12+0000
2026-07-24T04:12+0000
2026-07-24T04:12+0000
us-israel war on iran
abbas araghchi
iran
donald trump
assets
frozen assets
theft
frozen funds
us hegemony
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/06/16/1122315947_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bda92bca4cea8bbe2b22cfee321835c4.jpg
“Once governments normalize confiscation, no one’s assets are safe. Ensuing chaos will not be pretty or peaceful,” Araghchi wrote on X.
https://sputnikglobe.com/20260724/trump-vows-to-use-frozen-iranian-assets-to-reimburse-shipping-losses-1124486949.html
iran
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abbas araghchi, iran, donald trump, assets, frozen assets, theft, frozen funds, us hegemony
abbas araghchi, iran, donald trump, assets, frozen assets, theft, frozen funds, us hegemony
Iran Warns US Asset Grab Will Unleash Chaos — Foreign Minister
Seizing another nation’s assets to pay for “unrelated future claims” sets an incendiary precedent, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi warned after Trump vowed to use frozen Iranian money for future shipping damages.
“Once governments normalize confiscation, no one’s assets are safe. Ensuing chaos will not be pretty or peaceful,” Araghchi wrote on X.