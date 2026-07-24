International
- Sputnik International, 1920, 22.03.2026
US-Israel War on Iran
The Israeli and US military launched Operation Epic Fury against Iran on February 28, 2026, over its alleged development of a nuclear program. Iran consistently stated that the program was peaceful in nature. In retaliation to US-Israeli attacks, Iran launched operation True Promise 4.
https://sputnikglobe.com/20260724/iran-warns-us-asset-grab-will-unleash-chaos--foreign-minister-1124487376.html
Iran Warns US Asset Grab Will Unleash Chaos — Foreign Minister
Iran Warns US Asset Grab Will Unleash Chaos — Foreign Minister
Sputnik International
Seizing another nation’s assets to pay for “unrelated future claims” sets an incendiary precedent, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi warned after Trump vowed to use frozen Iranian money for future shipping damages.
2026-07-24T04:12+0000
2026-07-24T04:12+0000
us-israel war on iran
abbas araghchi
iran
donald trump
assets
frozen assets
theft
frozen funds
us hegemony
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/06/16/1122315947_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bda92bca4cea8bbe2b22cfee321835c4.jpg
“Once governments normalize confiscation, no one’s assets are safe. Ensuing chaos will not be pretty or peaceful,” Araghchi wrote on X.
https://sputnikglobe.com/20260724/trump-vows-to-use-frozen-iranian-assets-to-reimburse-shipping-losses-1124486949.html
iran
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/06/16/1122315947_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_c84e0501e88dfc186c759ef430fbbf3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abbas araghchi, iran, donald trump, assets, frozen assets, theft, frozen funds, us hegemony
abbas araghchi, iran, donald trump, assets, frozen assets, theft, frozen funds, us hegemony

Iran Warns US Asset Grab Will Unleash Chaos — Foreign Minister

04:12 GMT 24.07.2026
© AP Photo / Khalil HamraIranian Foreign Minister Abbas Araghchi attends a news conference, in Istanbul, Turkey, Sunday, June 22, 2025.
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi attends a news conference, in Istanbul, Turkey, Sunday, June 22, 2025. - Sputnik International, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Subscribe
Seizing another nation’s assets to pay for “unrelated future claims” sets an incendiary precedent, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi warned after Trump vowed to use frozen Iranian money for future shipping damages.
“Once governments normalize confiscation, no one’s assets are safe. Ensuing chaos will not be pretty or peaceful,” Araghchi wrote on X.
President Donald Trump gestures after speaking at Mount Rushmore National Memorial, Friday, July 3, 2026, near Keystone, S.D. - Sputnik International, 1920, 24.07.2026
US-Israel War on Iran
Trump Vows to Use Frozen Iranian Assets to Reimburse Shipping Losses
03:53 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2026 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала