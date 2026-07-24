https://sputnikglobe.com/20260724/russian-strikes-wipe-out-military-targets-across-ukrainian-ports--1124487752.html
Russian Strikes Wipe Out Military Targets Across Ukrainian Ports
Russian Strikes Wipe Out Military Targets Across Ukrainian Ports
Sputnik International
The Russian Armed Forces continued carrying out coordinated strikes on Ukrainian military infrastructure, using high-precision air-launched weapons and attack drones, Russia’s Ministry of Defense reports.
2026-07-24T07:31+0000
2026-07-24T07:31+0000
2026-07-24T07:31+0000
russia's special operation in ukraine
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ukraine
weapons
drones
strikes
ports
odessa
nikolayev
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The strikes resulted in the following:At the port of Odessa, Russian troops destroyed fuel and lubricant storage tanks designated for the Ukrainian military.A floating dock used to store and launch Ukrainian autonomous unmanned underwater vehicles was also hit.At the Port of Nikolayev, Russian forces obliterated a dry cargo vessel delivering military supplies for the Ukrainian army.
https://sputnikglobe.com/20260722/russia-strikes-logistics-center-in-odessa-used-to-store-military-cargo---mod-1124475372.html
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odessa
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russia, ukraine, weapons, drones, strikes, ports, odessa, nikolayev
russia, ukraine, weapons, drones, strikes, ports, odessa, nikolayev
Russian Strikes Wipe Out Military Targets Across Ukrainian Ports
The Russian Armed Forces continued carrying out coordinated strikes on Ukrainian military infrastructure, using high-precision air-launched weapons and attack drones, Russia’s Ministry of Defense reports.
The strikes resulted in the following:
At the port of Odessa, Russian troops destroyed fuel and lubricant storage tanks designated for the Ukrainian military.
At the port of Izmail, strikes targeted port infrastructure used for unloading and storing Ukrainian military cargo, three storage facilities for unmanned surface vessels (USVs), including MaguraUSVs, as well as a hangar housing military equipment.
A floating dock used to store and launch Ukrainian autonomous unmanned underwater vehicles was also hit.
At the Port of Nikolayev, Russian forces obliterated a dry cargo vessel delivering military supplies for the Ukrainian army.