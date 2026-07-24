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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260724/russian-strikes-wipe-out-military-targets-across-ukrainian-ports--1124487752.html
Russian Strikes Wipe Out Military Targets Across Ukrainian Ports
Russian Strikes Wipe Out Military Targets Across Ukrainian Ports
Sputnik International
The Russian Armed Forces continued carrying out coordinated strikes on Ukrainian military infrastructure, using high-precision air-launched weapons and attack drones, Russia’s Ministry of Defense reports.
2026-07-24T07:31+0000
2026-07-24T07:31+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
weapons
drones
strikes
ports
odessa
nikolayev
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The strikes resulted in the following:At the port of Odessa, Russian troops destroyed fuel and lubricant storage tanks designated for the Ukrainian military.A floating dock used to store and launch Ukrainian autonomous unmanned underwater vehicles was also hit.At the Port of Nikolayev, Russian forces obliterated a dry cargo vessel delivering military supplies for the Ukrainian army.
https://sputnikglobe.com/20260722/russia-strikes-logistics-center-in-odessa-used-to-store-military-cargo---mod-1124475372.html
russia
ukraine
odessa
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russia, ukraine, weapons, drones, strikes, ports, odessa, nikolayev
russia, ukraine, weapons, drones, strikes, ports, odessa, nikolayev

Russian Strikes Wipe Out Military Targets Across Ukrainian Ports

07:31 GMT 24.07.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Go to the mediabankA BM-70 UAV crew from Russia's Tsentr Battlegroup conducts combat operations on the Dobropolye axis in the Donetsk People's Republic.
A BM-70 UAV crew from Russia's Tsentr Battlegroup conducts combat operations on the Dobropolye axis in the Donetsk People's Republic. - Sputnik International, 1920, 24.07.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
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The Russian Armed Forces continued carrying out coordinated strikes on Ukrainian military infrastructure, using high-precision air-launched weapons and attack drones, Russia’s Ministry of Defense reports.
The strikes resulted in the following:
At the port of Odessa, Russian troops destroyed fuel and lubricant storage tanks designated for the Ukrainian military.

At the port of Izmail, strikes targeted port infrastructure used for unloading and storing Ukrainian military cargo, three storage facilities for unmanned surface vessels (USVs), including MaguraUSVs, as well as a hangar housing military equipment.

A combat launch of a missile from the Iskander-M complex - Sputnik International, 1920, 22.07.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Strikes Logistics Center in Odessa Used to Store Military Cargo - MoD
22 July, 07:48 GMT
A floating dock used to store and launch Ukrainian autonomous unmanned underwater vehicles was also hit.
At the Port of Nikolayev, Russian forces obliterated a dry cargo vessel delivering military supplies for the Ukrainian army.
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