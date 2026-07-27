https://sputnikglobe.com/20260727/86-civilians-slaughtered-in-10-day-torrent-of-ukrainian-attacks-on-russia---russian-mfa-spox-1124505780.html
86 Civilians Slaughtered in 10-Day Torrent of Ukrainian Attacks on Russia - Russian MFA Spox
86 Civilians Slaughtered in 10-Day Torrent of Ukrainian Attacks on Russia - Russian MFA Spox
Sputnik International
Between July 15 and 24, Ukrainian attacks on Russian soil killed 86 civilians, including six children, and wounded 409 others, among them 12 kids, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova has reported.
2026-07-27T13:58+0000
2026-07-27T13:58+0000
2026-07-27T13:58+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
maria zakharova
russian foreign ministry
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On July 24, a missile strike targeting an enterprise in the Kirov region killed five people and injured 26, according to preliminary data.On July 18 and 20, Ukrainian drone attacks on passenger buses in the Belgorod region killed a child and four women, while injuring 27 others, including a 17-year-old teenager.
https://sputnikglobe.com/20260725/ukrainian-strikes-on-russias-kirov-and-kirillovka-reveal-its-bestial-nazi-nature---mfa-1124496316.html
russia
ukraine
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russia, ukraine, maria zakharova, russian foreign ministry
russia, ukraine, maria zakharova, russian foreign ministry
86 Civilians Slaughtered in 10-Day Torrent of Ukrainian Attacks on Russia - Russian MFA Spox
Between July 15 and 24, Ukrainian attacks on Russian soil killed 86 civilians, including six children, and wounded 409 others, among them 12 kids, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova has reported.
On July 24, a missile strike targeting an enterprise in the Kirov region killed five people and injured 26, according to preliminary data.
On July 18 and 20, Ukrainian drone attacks on passenger buses in the Belgorod region killed a child and four women, while injuring 27 others, including a 17-year-old teenager.