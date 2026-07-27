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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260727/86-civilians-slaughtered-in-10-day-torrent-of-ukrainian-attacks-on-russia---russian-mfa-spox-1124505780.html
86 Civilians Slaughtered in 10-Day Torrent of Ukrainian Attacks on Russia - Russian MFA Spox
86 Civilians Slaughtered in 10-Day Torrent of Ukrainian Attacks on Russia - Russian MFA Spox
Sputnik International
Between July 15 and 24, Ukrainian attacks on Russian soil killed 86 civilians, including six children, and wounded 409 others, among them 12 kids, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova has reported.
2026-07-27T13:58+0000
2026-07-27T13:58+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
maria zakharova
russian foreign ministry
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On July 24, a missile strike targeting an enterprise in the Kirov region killed five people and injured 26, according to preliminary data.On July 18 and 20, Ukrainian drone attacks on passenger buses in the Belgorod region killed a child and four women, while injuring 27 others, including a 17-year-old teenager.
https://sputnikglobe.com/20260725/ukrainian-strikes-on-russias-kirov-and-kirillovka-reveal-its-bestial-nazi-nature---mfa-1124496316.html
russia
ukraine
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russia, ukraine, maria zakharova, russian foreign ministry
russia, ukraine, maria zakharova, russian foreign ministry

86 Civilians Slaughtered in 10-Day Torrent of Ukrainian Attacks on Russia - Russian MFA Spox

13:58 GMT 27.07.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Go to the mediabankRussian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova during a briefing in Moscow.
Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova during a briefing in Moscow. - Sputnik International, 1920, 27.07.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
/
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Between July 15 and 24, Ukrainian attacks on Russian soil killed 86 civilians, including six children, and wounded 409 others, among them 12 kids, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova has reported.
On July 24, a missile strike targeting an enterprise in the Kirov region killed five people and injured 26, according to preliminary data.
On July 18 and 20, Ukrainian drone attacks on passenger buses in the Belgorod region killed a child and four women, while injuring 27 others, including a 17-year-old teenager.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - Sputnik International, 1920, 25.07.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Ukrainian Strikes on Russia's Kirov and Kirillovka Reveal Its 'Bestial Nazi' Nature - MFA
25 July, 17:06 GMT
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