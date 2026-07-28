International
- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260728/russian-drones-hammer-ukrainian-military-bulk-carrier-in-black-seas-northwestern-waters--1124507574.html
Russian Drones Hammer Ukrainian Military Bulk Carrier in Black Sea's Northwestern Waters
Russian Drones Hammer Ukrainian Military Bulk Carrier in Black Sea's Northwestern Waters
Sputnik International
MOSCOW (Sputnik) - A bulk carrier hauling military cargo to Ukraine was hit by attack drones in the northwestern Black Sea, Russia's Defense Ministry reported... 28.07.2026, Sputnik International
2026-07-28T06:36+0000
2026-07-28T06:37+0000
russia's special operation in ukraine
black sea
ukraine
nikolaev
russia
russian defense ministry
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Russian firepower continued to hammer Ukrainian ports and naval vessels used to support the Ukrainian military, the MoD stressed. Additionally, a tugboat took a hit in the port of Nikolaev, the statement read.
https://sputnikglobe.com/20260714/russia-continues-attacks-on-ukraines-ports-ships-used-in-armys-interests--1124443822.html
black sea
ukraine
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black sea, ukraine, nikolaev, russia, russian defense ministry
black sea, ukraine, nikolaev, russia, russian defense ministry

Russian Drones Hammer Ukrainian Military Bulk Carrier in Black Sea's Northwestern Waters

06:36 GMT 28.07.2026 (Updated: 06:37 GMT 28.07.2026)
© Sputnik / Russian Defense Ministry / Go to the mediabankA Russian Navy ship launches missiles during a high-precision attack on Ukrainian military facilities in the course of Russia's military operation in Ukraine
A Russian Navy ship launches missiles during a high-precision attack on Ukrainian military facilities in the course of Russia's military operation in Ukraine - Sputnik International, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Russian Defense Ministry
/
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MOSCOW (Sputnik) - A bulk carrier hauling military cargo to Ukraine was hit by attack drones in the northwestern Black Sea, Russia's Defense Ministry reported Tuesday.
Russian firepower continued to hammer Ukrainian ports and naval vessels used to support the Ukrainian military, the MoD stressed.

"A bulker-type vessel delivering military cargo was struck by drones in the northwestern waters of the Black Sea," the ministry said in a statement.

Additionally, a tugboat took a hit in the port of Nikolaev, the statement read.
Missile strike on an enemy target. - Sputnik International, 1920, 14.07.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Continues Attacks on Ukraine's Ports, Ships Used in Army's Interests
14 July, 12:14 GMT
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