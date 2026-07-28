https://sputnikglobe.com/20260728/russian-drones-hammer-ukrainian-military-bulk-carrier-in-black-seas-northwestern-waters--1124507574.html
Russian Drones Hammer Ukrainian Military Bulk Carrier in Black Sea's Northwestern Waters
Russian Drones Hammer Ukrainian Military Bulk Carrier in Black Sea's Northwestern Waters
Sputnik International
MOSCOW (Sputnik) - A bulk carrier hauling military cargo to Ukraine was hit by attack drones in the northwestern Black Sea, Russia's Defense Ministry reported... 28.07.2026, Sputnik International
2026-07-28T06:36+0000
2026-07-28T06:36+0000
2026-07-28T06:37+0000
russia's special operation in ukraine
black sea
ukraine
nikolaev
russia
russian defense ministry
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e7/06/1d/1111551188_0:0:2177:1225_1920x0_80_0_0_033fbb86c24b4ba26aca7819364778cd.jpg
Russian firepower continued to hammer Ukrainian ports and naval vessels used to support the Ukrainian military, the MoD stressed. Additionally, a tugboat took a hit in the port of Nikolaev, the statement read.
https://sputnikglobe.com/20260714/russia-continues-attacks-on-ukraines-ports-ships-used-in-armys-interests--1124443822.html
black sea
ukraine
nikolaev
russia
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black sea, ukraine, nikolaev, russia, russian defense ministry
black sea, ukraine, nikolaev, russia, russian defense ministry
Russian Drones Hammer Ukrainian Military Bulk Carrier in Black Sea's Northwestern Waters
06:36 GMT 28.07.2026 (Updated: 06:37 GMT 28.07.2026)
MOSCOW (Sputnik) - A bulk carrier hauling military cargo to Ukraine was hit by attack drones in the northwestern Black Sea, Russia's Defense Ministry reported Tuesday.
Russian firepower continued to hammer Ukrainian ports and naval vessels used to support the Ukrainian military, the MoD stressed.
"A bulker-type vessel delivering military cargo was struck by drones in the northwestern waters of the Black Sea," the ministry said in a statement.
Additionally, a tugboat took a hit in the port of Nikolaev, the statement read.