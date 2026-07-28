https://sputnikglobe.com/20260728/ukrainian-drone-strikes-passenger-bus-in-russias-belgorod-region-19-injured---governor-1124507743.html
Ukrainian Drone Strikes Passenger Bus in Russia's Belgorod Region, 19 Injured - Governor
Ukrainian Drone Strikes Passenger Bus in Russia's Belgorod Region, 19 Injured - Governor
Sputnik International
A drone of the Ukrainian armed forces struck a passenger bus in the city of Shebekino in Russia's Belgorod Region, injuring 19 people, acting Governor Alexander Shuvaev said on Tuesday.
2026-07-28T07:26+0000
2026-07-28T07:26+0000
2026-07-28T08:30+0000
russia
russia
belgorod region
ukraine
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"This morning, a Ukrainian drone struck a civilian bus in Shebekino... Nineteen civilians were injured. Eighteen of them were quickly taken to the Shebekino Central District Hospital," Shuvaev wrote in social media. Six of the injured are in serious condition, Shuvaev said, adding that after receiving medical assistance, the wounded will be transferred to medical facilities in Belgorod.
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russia, belgorod region, ukraine
Ukrainian Drone Strikes Passenger Bus in Russia's Belgorod Region, 19 Injured - Governor
07:26 GMT 28.07.2026 (Updated: 08:30 GMT 28.07.2026)
BELGOROD (Sputnik) - A drone of the Ukrainian armed forces struck a passenger bus in the city of Shebekino in Russia's Belgorod Region, injuring 19 people, acting Governor Alexander Shuvaev said on Tuesday.
"This morning, a Ukrainian drone struck a civilian bus in Shebekino... Nineteen civilians were injured. Eighteen of them were quickly taken to the Shebekino Central District Hospital," Shuvaev wrote in social media.
Six of the injured are in serious condition, Shuvaev said, adding that after receiving medical assistance, the wounded will be transferred to medical facilities in Belgorod.