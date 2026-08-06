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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260806/russia-strikes-2-dry-cargo-ships-carrying-military-supplies-in-black-sea---mod-1124543355.html
Russia Strikes Two Ukrainian Dry Cargo Ships Carrying Military Supplies in Black Sea - MoD
Russia Strikes Two Ukrainian Dry Cargo Ships Carrying Military Supplies in Black Sea - MoD
Sputnik International
The Russian armed forces struck two dry cargo ships south and east of Odessa in the Black Sea that were delivering military supplies, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
2026-08-06T08:14+0000
2026-08-06T08:17+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
odessa
russian defense ministry
black sea
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"Yesterday evening, unmanned aerial vehicles struck two dry cargo ships delivering military supplies in the Black Sea south and east of Odessa," the ministry said.Russian forces intensified strikes against Ukraine’s Black Sea coast in July, with logistics hubs and commercial ships being routinely hit as part of sustained military operations. The strikes are conducted continuously as a measure to sever enemy's military supply lines.
https://sputnikglobe.com/20260805/massive-russian-strikes-hit-ukraines-logistics-overnight-1124539398.html
russia
ukraine
odessa
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russia, ukraine, odessa, russian defense ministry, black sea
russia, ukraine, odessa, russian defense ministry, black sea

Russia Strikes Two Ukrainian Dry Cargo Ships Carrying Military Supplies in Black Sea - MoD

08:14 GMT 06.08.2026 (Updated: 08:17 GMT 06.08.2026)
© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defense / Go to the mediabankA combat launch of a missile from the Iskander-M complex
A combat launch of a missile from the Iskander-M complex - Sputnik International, 1920, 06.08.2026
© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defense
/
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MOSCOW (Sputnik) - The Russian armed forces struck two dry cargo ships south and east of Odessa in the Black Sea that were delivering military supplies, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
"Yesterday evening, unmanned aerial vehicles struck two dry cargo ships delivering military supplies in the Black Sea south and east of Odessa," the ministry said.
Russian forces intensified strikes against Ukraine’s Black Sea coast in July, with logistics hubs and commercial ships being routinely hit as part of sustained military operations. The strikes are conducted continuously as a measure to sever enemy's military supply lines.
Missile strike on an enemy target. - Sputnik International, 1920, 05.08.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Massive Russian Strikes Hit Ukraine's Logistics Overnight
5 August, 05:33 GMT
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