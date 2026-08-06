https://sputnikglobe.com/20260806/russia-strikes-2-dry-cargo-ships-carrying-military-supplies-in-black-sea---mod-1124543355.html
Russia Strikes Two Ukrainian Dry Cargo Ships Carrying Military Supplies in Black Sea - MoD
Russia Strikes Two Ukrainian Dry Cargo Ships Carrying Military Supplies in Black Sea - MoD
Sputnik International
The Russian armed forces struck two dry cargo ships south and east of Odessa in the Black Sea that were delivering military supplies, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
2026-08-06T08:14+0000
2026-08-06T08:14+0000
2026-08-06T08:17+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
odessa
russian defense ministry
black sea
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"Yesterday evening, unmanned aerial vehicles struck two dry cargo ships delivering military supplies in the Black Sea south and east of Odessa," the ministry said.Russian forces intensified strikes against Ukraine’s Black Sea coast in July, with logistics hubs and commercial ships being routinely hit as part of sustained military operations. The strikes are conducted continuously as a measure to sever enemy's military supply lines.
https://sputnikglobe.com/20260805/massive-russian-strikes-hit-ukraines-logistics-overnight-1124539398.html
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ukraine
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russia, ukraine, odessa, russian defense ministry, black sea
russia, ukraine, odessa, russian defense ministry, black sea
Russia Strikes Two Ukrainian Dry Cargo Ships Carrying Military Supplies in Black Sea - MoD
08:14 GMT 06.08.2026 (Updated: 08:17 GMT 06.08.2026)
MOSCOW (Sputnik) - The Russian armed forces struck two dry cargo ships south and east of Odessa in the Black Sea that were delivering military supplies, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
"Yesterday evening, unmanned aerial vehicles struck two dry cargo ships delivering military supplies in the Black Sea south and east of Odessa," the ministry said.
Russian forces intensified strikes against Ukraine’s Black Sea coast in July, with logistics hubs and commercial ships being routinely hit as part of sustained military operations. The strikes are conducted continuously as a measure to sever enemy's military supply lines.