https://sputnikglobe.com/20260807/putin-discusses-with-russian-security-council-anti-terrorist-infrastructure-protection-1124548261.html
Putin Discusses With Russian Security Council Anti-Terrorist Infrastructure Protection
Putin Discusses With Russian Security Council Anti-Terrorist Infrastructure Protection
Sputnik International
Russian President Vladimir Putin discussed on Friday with members of the Russian Security Council additional measures to protect infrastructure facilities against terrorism.
2026-08-07T11:01+0000
2026-08-07T11:01+0000
2026-08-07T11:01+0000
world
russia
federal security service
vladimir putin
russian security council
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07ea/08/07/1124548101_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_d9c2e2483a2907a176d89389195d9541.jpg
"Today we have a topic of additional measures to improve anti-terrorist security measures for infrastructure facilities," Putin said, opening the meeting. The head of state then gave the floor to Russia's Federal Security Service (FSB) head Alexander Bortnikov.
https://sputnikglobe.com/20260805/ukrainian-drones-plant-mines-on-main-road-to-energodar-every-night--rosatom-ceo-1124540706.html
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07ea/08/07/1124548101_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_683f9b54f67657abd5d7142b0d9a854f.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia, federal security service, vladimir putin, russian security council
russia, federal security service, vladimir putin, russian security council
Putin Discusses With Russian Security Council Anti-Terrorist Infrastructure Protection
MOSCOW (Sputnik) - Russian President Vladimir Putin discussed on Friday with members of the Russian Security Council additional measures to protect infrastructure facilities against terrorism.
"Today we have a topic of additional measures to improve anti-terrorist security measures for infrastructure facilities," Putin said, opening the meeting.
The head of state then gave the floor to Russia's Federal Security Service (FSB) head Alexander Bortnikov.