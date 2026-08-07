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https://sputnikglobe.com/20260807/putin-discusses-with-russian-security-council-anti-terrorist-infrastructure-protection-1124548261.html
Putin Discusses With Russian Security Council Anti-Terrorist Infrastructure Protection
Putin Discusses With Russian Security Council Anti-Terrorist Infrastructure Protection
Sputnik International
Russian President Vladimir Putin discussed on Friday with members of the Russian Security Council additional measures to protect infrastructure facilities against terrorism.
2026-08-07T11:01+0000
2026-08-07T11:01+0000
world
russia
federal security service
vladimir putin
russian security council
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"Today we have a topic of additional measures to improve anti-terrorist security measures for infrastructure facilities," Putin said, opening the meeting. The head of state then gave the floor to Russia's Federal Security Service (FSB) head Alexander Bortnikov.
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russia, federal security service, vladimir putin, russian security council
russia, federal security service, vladimir putin, russian security council

Putin Discusses With Russian Security Council Anti-Terrorist Infrastructure Protection

11:01 GMT 07.08.2026
© Sputnik / Aleksey Babushkin / Go to the mediabankRussian President Vladimir Putin at a meeting with members of the Russian Security Council
Russian President Vladimir Putin at a meeting with members of the Russian Security Council - Sputnik International, 1920, 07.08.2026
© Sputnik / Aleksey Babushkin
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MOSCOW (Sputnik) - Russian President Vladimir Putin discussed on Friday with members of the Russian Security Council additional measures to protect infrastructure facilities against terrorism.
"Today we have a topic of additional measures to improve anti-terrorist security measures for infrastructure facilities," Putin said, opening the meeting.
The head of state then gave the floor to Russia's Federal Security Service (FSB) head Alexander Bortnikov.
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