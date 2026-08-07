International
- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260807/russia-damages-two-ships-with-military-equipment-for-ukraine-in-black-sea---mod-1124549239.html
Russia Damages Two Ships With Military Equipment for Ukraine in Black Sea - MoD
Russia Damages Two Ships With Military Equipment for Ukraine in Black Sea - MoD
Sputnik International
The Russian forces struck two dry cargo ships in the Black Sea that were delivering military equipment to the Ukrainian armed forces, the Russian Defense Ministry said on Friday.
2026-08-07T15:30+0000
2026-08-07T15:31+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
black sea
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"During the day, land-based precision weapons and attack drones struck two dry cargo ships in the Black Sea that were delivering weapons and military equipment," the ministry said in a statement.Russian forces intensified strikes against Ukraine’s Black Sea coast in July, with logistics hubs and commercial ships being routinely hit as part of sustained military operations. The strikes are conducted continuously as a measure to sever enemy's military supply lines.
https://sputnikglobe.com/20260807/russia-hits-three-dry-cargo-ships-used-by-ukrainian-troops-in-black-sea-1124546861.html
russia
ukraine
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russia, ukraine, russian defense ministry, black sea
russia, ukraine, russian defense ministry, black sea

Russia Damages Two Ships With Military Equipment for Ukraine in Black Sea - MoD

15:30 GMT 07.08.2026 (Updated: 15:31 GMT 07.08.2026)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Go to the mediabankRussian servicemen of the 2nd Army Corps of the Southern Group of Forces fire a 9K33 Osa surface-to-air missile system at a position in the course of Russia's military operation in Lugansk People's Republic.
Russian servicemen of the 2nd Army Corps of the Southern Group of Forces fire a 9K33 Osa surface-to-air missile system at a position in the course of Russia's military operation in Lugansk People's Republic. - Sputnik International, 1920, 07.08.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
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MOSCOW (Sputnik) - The Russian forces struck two dry cargo ships in the Black Sea that were delivering military equipment to the Ukrainian troops, the Russian Defense Ministry said on Friday.
"During the day, land-based precision weapons and attack drones struck two dry cargo ships in the Black Sea that were delivering weapons and military equipment," the ministry said in a statement.
Russian forces intensified strikes against Ukraine’s Black Sea coast in July, with logistics hubs and commercial ships being routinely hit as part of sustained military operations. The strikes are conducted continuously as a measure to sever enemy's military supply lines.
A Russian Navy ship launches missiles during a high-precision attack on Ukrainian military facilities in the course of Russia's military operation in Ukraine - Sputnik International, 1920, 07.08.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Hits Three Dry Cargo Ships Used By Ukrainian Troops in Black Sea
Yesterday, 06:14 GMT
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