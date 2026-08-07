https://sputnikglobe.com/20260807/russia-damages-two-ships-with-military-equipment-for-ukraine-in-black-sea---mod-1124549239.html
Russia Damages Two Ships With Military Equipment for Ukraine in Black Sea - MoD
Russia Damages Two Ships With Military Equipment for Ukraine in Black Sea - MoD
Sputnik International
The Russian forces struck two dry cargo ships in the Black Sea that were delivering military equipment to the Ukrainian armed forces, the Russian Defense Ministry said on Friday.
2026-08-07T15:30+0000
2026-08-07T15:30+0000
2026-08-07T15:31+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
black sea
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"During the day, land-based precision weapons and attack drones struck two dry cargo ships in the Black Sea that were delivering weapons and military equipment," the ministry said in a statement.Russian forces intensified strikes against Ukraine’s Black Sea coast in July, with logistics hubs and commercial ships being routinely hit as part of sustained military operations. The strikes are conducted continuously as a measure to sever enemy's military supply lines.
https://sputnikglobe.com/20260807/russia-hits-three-dry-cargo-ships-used-by-ukrainian-troops-in-black-sea-1124546861.html
russia
ukraine
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russia, ukraine, russian defense ministry, black sea
russia, ukraine, russian defense ministry, black sea
Russia Damages Two Ships With Military Equipment for Ukraine in Black Sea - MoD
15:30 GMT 07.08.2026 (Updated: 15:31 GMT 07.08.2026)
MOSCOW (Sputnik) - The Russian forces struck two dry cargo ships in the Black Sea that were delivering military equipment to the Ukrainian troops, the Russian Defense Ministry said on Friday.
"During the day, land-based precision weapons and attack drones struck two dry cargo ships in the Black Sea that were delivering weapons and military equipment," the ministry said in a statement.
Russian forces intensified strikes against Ukraine’s Black Sea coast in July, with logistics hubs and commercial ships being routinely hit as part of sustained military operations. The strikes are conducted continuously as a measure to sever enemy's military supply lines.