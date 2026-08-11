https://sputnikglobe.com/20260811/trump-says-us-citizen-gilman-who-was-imprisoned-in-russia-is-on-his-way-home-1124562953.html
Trump Says US Citizen Gilman Who Was Imprisoned in Russia is on His Way Home
Trump Says US Citizen Gilman Who Was Imprisoned in Russia is on His Way Home
Sputnik International
US President Donald Trump said on Tuesday that US citizen Robert Gilman who had been in jail in Russia is heading back to the United States.
2026-08-11T16:36+0000
2026-08-11T16:36+0000
2026-08-11T16:36+0000
world
donald trump
us
russia
prisoner exchange
prisoner release
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07ea/04/0d/1123984151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8af881f13c5f82a09589196a968d5c65.jpg
"I am proud to announce that American Citizen Robert Gilman, a former United States Marine, is coming HOME!" Trump wrote on Truth Social.Donald Trump said that US citizen Robert Gilman is going to arrive back home later in the day.He also said that he had already spoken to Gilman.
https://sputnikglobe.com/20260109/us-releases-2-russians-from-marinera-tanker-at-moscows-request---foreign-ministry-1123443566.html
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07ea/04/0d/1123984151_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dabf8c524566c96a65808e65246ce296.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, us, russia, prisoner exchange, prisoner release
donald trump, us, russia, prisoner exchange, prisoner release
Trump Says US Citizen Gilman Who Was Imprisoned in Russia is on His Way Home
WASHINGTON (Sputnik) - US President Donald Trump said on Tuesday that US citizen Robert Gilman who had been in jail in Russia is heading back to the United States.
"I am proud to announce that American Citizen Robert Gilman, a former United States Marine, is coming HOME!" Trump wrote on Truth Social.
Donald Trump said that US citizen Robert Gilman is going to arrive back
home later in the day.
"Robert will land at Andrews Air Force Base, in Washington, D.C., tonight, where my Representatives, some of whom are on the plane with him, will welcome Robert back to THE UNITED STATES OF AMERICA!" Trump wrote on Truth Social.
He also said that he had already spoken to Gilman.