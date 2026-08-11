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https://sputnikglobe.com/20260811/trump-says-us-citizen-gilman-who-was-imprisoned-in-russia-is-on-his-way-home-1124562953.html
Trump Says US Citizen Gilman Who Was Imprisoned in Russia is on His Way Home
Trump Says US Citizen Gilman Who Was Imprisoned in Russia is on His Way Home
Sputnik International
US President Donald Trump said on Tuesday that US citizen Robert Gilman who had been in jail in Russia is heading back to the United States.
2026-08-11T16:36+0000
2026-08-11T16:36+0000
world
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russia
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"I am proud to announce that American Citizen Robert Gilman, a former United States Marine, is coming HOME!" Trump wrote on Truth Social.Donald Trump said that US citizen Robert Gilman is going to arrive back home later in the day.He also said that he had already spoken to Gilman.
https://sputnikglobe.com/20260109/us-releases-2-russians-from-marinera-tanker-at-moscows-request---foreign-ministry-1123443566.html
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donald trump, us, russia, prisoner exchange, prisoner release
donald trump, us, russia, prisoner exchange, prisoner release

Trump Says US Citizen Gilman Who Was Imprisoned in Russia is on His Way Home

16:36 GMT 11.08.2026
© AP Photo / Alex BrandonPresident Donald Trump speaks with reporters outside the Oval Office of the White House, Monday, April 13, 2026, in Washington.
President Donald Trump speaks with reporters outside the Oval Office of the White House, Monday, April 13, 2026, in Washington. - Sputnik International, 1920, 11.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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WASHINGTON (Sputnik) - US President Donald Trump said on Tuesday that US citizen Robert Gilman who had been in jail in Russia is heading back to the United States.
"I am proud to announce that American Citizen Robert Gilman, a former United States Marine, is coming HOME!" Trump wrote on Truth Social.
Donald Trump said that US citizen Robert Gilman is going to arrive back home later in the day.
"Robert will land at Andrews Air Force Base, in Washington, D.C., tonight, where my Representatives, some of whom are on the plane with him, will welcome Robert back to THE UNITED STATES OF AMERICA!" Trump wrote on Truth Social.
He also said that he had already spoken to Gilman.
Flags of Russia and the United States at the American Embassy in Moscow. - Sputnik International, 1920, 09.01.2026
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US Releases 2 Russians From Marinera Tanker at Moscow's Request - Foreign Ministry
9 January, 10:15 GMT
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