https://sputnikglobe.com/20260812/russian-mod-details-strikes-on-ukrainian-port-infrastructure--vessels-1124569110.html
Russian MoD Details Strikes on Ukrainian Port Infrastructure & Vessels
Russian MoD Details Strikes on Ukrainian Port Infrastructure & Vessels
Sputnik International
Today, high-precision air-launched weapons and strike drones engaged several targets, Russian Defense Ministry said.
2026-08-12T14:42+0000
2026-08-12T14:42+0000
2026-08-12T14:42+0000
russia's special operation in ukraine
russian defense ministry
russia
ukraine
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https://sputnikglobe.com/20260811/russia-destroys-patrol-boat-escorting-ships-with-ukrainian-weapons---mod-1124562644.html
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russian defense ministry, russia, ukraine
russian defense ministry, russia, ukraine
Russian MoD Details Strikes on Ukrainian Port Infrastructure & Vessels
Today, high-precision air-launched weapons and strike drones engaged several targets, Russian Defense Ministry said.
Fuel and lubricant storage tanks and port infrastructure facilities used for unloading and storing military-purpose cargo (in Chernomorsk)
A dry cargo vessel carrying military equipment, fitted with electronic warfare systems, and a tanker carrying fuel for Ukraine’s army (in Odessa)
A Ukrainian patrol boat (in Ochakov, Nikolayev region)