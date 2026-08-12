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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260812/russian-mod-details-strikes-on-ukrainian-port-infrastructure--vessels-1124569110.html
Russian MoD Details Strikes on Ukrainian Port Infrastructure & Vessels
Russian MoD Details Strikes on Ukrainian Port Infrastructure & Vessels
Sputnik International
Today, high-precision air-launched weapons and strike drones engaged several targets, Russian Defense Ministry said.
2026-08-12T14:42+0000
2026-08-12T14:42+0000
russia's special operation in ukraine
russian defense ministry
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ukraine
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https://sputnikglobe.com/20260811/russia-destroys-patrol-boat-escorting-ships-with-ukrainian-weapons---mod-1124562644.html
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russian defense ministry, russia, ukraine
russian defense ministry, russia, ukraine

Russian MoD Details Strikes on Ukrainian Port Infrastructure & Vessels

14:42 GMT 12.08.2026
© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defense / Go to the mediabankA combat launch of a missile from the Iskander-M complex
A combat launch of a missile from the Iskander-M complex - Sputnik International, 1920, 12.08.2026
© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defense
/
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Today, high-precision air-launched weapons and strike drones engaged several targets, Russian Defense Ministry said.
Fuel and lubricant storage tanks and port infrastructure facilities used for unloading and storing military-purpose cargo (in Chernomorsk)
A dry cargo vessel carrying military equipment, fitted with electronic warfare systems, and a tanker carrying fuel for Ukraine’s army (in Odessa)
A Ukrainian patrol boat (in Ochakov, Nikolayev region)
Geran drone - Sputnik International, 1920, 11.08.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Destroys Patrol Boat Escorting Ships With Ukrainian Weapons - MoD
Yesterday, 14:35 GMT
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