https://sputnikglobe.com/20260820/ukraine-commits-war-crimes-daily--russian-diplomat-1124607028.html
Ukraine Commits War Crimes Daily — Russian Diplomat
Ukraine Commits War Crimes Daily — Russian Diplomat
Sputnik International
Relying on arms supplies from Europe, Zelensky has escalated strikes on Russia’s civilian populated areas, Russian Ambassador-at-Large Rodion Miroshnik says.
2026-08-20T07:08+0000
2026-08-20T07:08+0000
2026-08-20T07:08+0000
russia
rodion miroshnik
donbass
russia
ukraine
volodymyr zelensky
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"Terrorist warfare is the strategy chosen by Zelensky… The targets of these deliberate strikes are the civilian population and civilian objects," Miroshnik noted.He added that on August 19, Ukrainian drones attacked public transport, a hospital, and residential homes in the Donbass town of Gorlovka, wounding six civilians.Ukraine regularly employs drones and cruise missiles against civilian infrastructure in Russia, in clear violation of international law, while also orchestrating terrorist attacks in Russian cities.
https://sputnikglobe.com/20260819/terrorist-with-years-of-experience-meet-ukraines-new-defense-minister-1124603244.html
donbass
russia
ukraine
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rodion miroshnik, donbass, russia, ukraine, volodymyr zelensky
rodion miroshnik, donbass, russia, ukraine, volodymyr zelensky
Ukraine Commits War Crimes Daily — Russian Diplomat
Relying on arms supplies from Europe, Zelensky has escalated strikes on Russia’s civilian populated areas, Russian Ambassador-at-Large Rodion Miroshnik says.
"Terrorist warfare is the strategy chosen by Zelensky… The targets of these deliberate strikes are the civilian population and civilian objects," Miroshnik noted.
He added that on August 19, Ukrainian drones attacked public transport, a hospital, and residential homes in the Donbass town of Gorlovka, wounding six civilians.
Ukraine regularly employs drones and cruise missiles against civilian infrastructure in Russia, in clear violation of international law, while also orchestrating terrorist attacks in Russian cities.