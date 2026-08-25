https://sputnikglobe.com/20260825/russia-continues-strikes-on-ukrainian-ships-and-port-infrastructure---mod-1124629611.html
Russia Continues Strikes on Ukrainian Ships and Port Infrastructure - MoD
Russia Continues Strikes on Ukrainian Ships and Port Infrastructure - MoD
Sputnik International
Strikes carried out with attack drones and air-launched precision weapons targeted Ukrainian port facilities and military-related infrastructure, the Russian Defense Ministry said in a statement.
2026-08-25T15:32+0000
2026-08-25T15:32+0000
2026-08-25T15:32+0000
russia's special operation in ukraine
russian defense ministry
ukraine
russia
russian armed forces
ukrainian armed forces
cargo ship
strike
missile strike
drone strike
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The Russian forces used attack drones and precision-guided munitions to strike two dry cargo ships delivering military supplies to Ukraine and four storage facilities containing military equipment for the Ukrainian armed forces at the port of Yuzhny, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.The Russian Armed Forces also struck fuel storage tanks at the port of Chernomorsk that were intended to supply the Ukrainian Armed Forces, the Russian Defense Ministry said.
https://sputnikglobe.com/20260824/russian-strikes-on-odessa-designed-to-paralyze-ukraines-war-machine-undermine-its-fighting-spirit-1124623019.html
ukraine
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russian defense ministry, ukraine, russia, russian armed forces, ukrainian armed forces, cargo ship, strike, missile strike, drone strike, air strike
russian defense ministry, ukraine, russia, russian armed forces, ukrainian armed forces, cargo ship, strike, missile strike, drone strike, air strike
Russia Continues Strikes on Ukrainian Ships and Port Infrastructure - MoD
Strikes carried out with attack drones and air-launched precision weapons targeted Ukrainian port facilities and military-related infrastructure, the Russian Defense Ministry said in a statement.
The Russian forces used attack drones and precision-guided munitions to strike two dry cargo ships delivering military supplies to Ukraine and four storage facilities containing military equipment for the Ukrainian armed forces at the port of Yuzhny, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
"At the Yuzhny port, two dry cargo ships delivering military supplies to Ukraine and four storage facilities containing military equipment for the Ukrainian armed forces were struck by attack drones and precision-guided munitions," the statement read.
The Russian Armed Forces
also struck fuel storage tanks at the port of Chernomorsk that were intended to supply the Ukrainian Armed Forces, the Russian Defense Ministry said.