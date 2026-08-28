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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260828/russia-strikes-deep-in-kiev-region-obliterating-flamingo-rocket-chemical-plant---mod-1124641677.html
Russia Strikes Deep in Kiev Region, Obliterating Flamingo Rocket Chemical Plant - MoD
Russia Strikes Deep in Kiev Region, Obliterating Flamingo Rocket Chemical Plant - MoD
Sputnik International
Russian Armed Forces struck the Fire Point enterprise in the Kiev region, which produced and stored substances for solid-fuel boosters and warheads of Flamingo missiles, the Russian Defense Ministry reported on Friday.
2026-08-28T15:37+0000
2026-08-28T15:38+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
kiev region
kiev
russian defense ministry
russian armed forces
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On Friday, the Russian Armed Forces continued conducting group strikes against Ukraine's defense industry enterprises, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20260828/russian-strikes-take-out-ukrainian-port-facilities-used-for-military-cargo-and-fuel-1124639907.html
russia
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russia, ukraine, kiev region, kiev, russian defense ministry, russian armed forces
russia, ukraine, kiev region, kiev, russian defense ministry, russian armed forces

Russia Strikes Deep in Kiev Region, Obliterating Flamingo Rocket Chemical Plant - MoD

15:37 GMT 28.08.2026 (Updated: 15:38 GMT 28.08.2026)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Go to the mediabankA 9K35 Strela-10 (Arrow) air defence system
A 9K35 Strela-10 (Arrow) air defence system - Sputnik International, 1920, 28.08.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Russian Armed Forces struck the Fire Point enterprise in the Kiev region, which produced and stored substances for solid-fuel boosters and warheads of Flamingo missiles, the Russian Defense Ministry reported on Friday.
On Friday, the Russian Armed Forces continued conducting group strikes against Ukraine's defense industry enterprises, the ministry added.

"As a result of a drone strike, an industrial enterprise [Fire Point LLC] in the Kiev region, which was engaged in the production and storage of chemical substances necessary for the manufacture of solid-fuel boosters and warheads of long-range cruise missiles Flamingo, was struck," the statement read.

Russian servicemen fire a BM-27 Uragan (Hurricane) multiple rocket launcher towards Ukrainian positions - Sputnik International, 1920, 28.08.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Strikes Take Out Ukrainian Port Facilities Used for Military Cargo and Fuel
09:38 GMT
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