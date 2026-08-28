https://sputnikglobe.com/20260828/russia-strikes-deep-in-kiev-region-obliterating-flamingo-rocket-chemical-plant---mod-1124641677.html
Russia Strikes Deep in Kiev Region, Obliterating Flamingo Rocket Chemical Plant - MoD
Russia Strikes Deep in Kiev Region, Obliterating Flamingo Rocket Chemical Plant - MoD
Sputnik International
Russian Armed Forces struck the Fire Point enterprise in the Kiev region, which produced and stored substances for solid-fuel boosters and warheads of Flamingo missiles, the Russian Defense Ministry reported on Friday.
2026-08-28T15:37+0000
2026-08-28T15:37+0000
2026-08-28T15:38+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
kiev region
kiev
russian defense ministry
russian armed forces
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On Friday, the Russian Armed Forces continued conducting group strikes against Ukraine's defense industry enterprises, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20260828/russian-strikes-take-out-ukrainian-port-facilities-used-for-military-cargo-and-fuel-1124639907.html
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russia, ukraine, kiev region, kiev, russian defense ministry, russian armed forces
russia, ukraine, kiev region, kiev, russian defense ministry, russian armed forces
Russia Strikes Deep in Kiev Region, Obliterating Flamingo Rocket Chemical Plant - MoD
15:37 GMT 28.08.2026 (Updated: 15:38 GMT 28.08.2026)
Russian Armed Forces struck the Fire Point enterprise in the Kiev region, which produced and stored substances for solid-fuel boosters and warheads of Flamingo missiles, the Russian Defense Ministry reported on Friday.
On Friday, the Russian Armed Forces continued conducting group strikes against Ukraine's defense industry enterprises, the ministry added.
"As a result of a drone strike, an industrial enterprise [Fire Point LLC] in the Kiev region, which was engaged in the production and storage of chemical substances necessary for the manufacture of solid-fuel boosters and warheads of long-range cruise missiles Flamingo, was struck," the statement read.