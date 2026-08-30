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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260830/russian-forces-pound-pirogovo-logistics-depot-in-kiev-region---mod-1124647730.html
Russian Forces Pound Pirogovo Logistics Depot in Kiev Region - MoD
Russian Forces Pound Pirogovo Logistics Depot in Kiev Region - MoD
Sputnik International
The Pirogovo logistics hub region, used for storing dual-use goods such as UAV components, in the Kiev region was hit, the Russian Defense Ministry said on Sunday.
2026-08-30T14:58+0000
2026-08-30T15:00+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
kiev
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The Russian military continued conducting group strikes throughout the day against Ukrainian defense industry enterprises and logistics facilities supporting the Ukrainian military, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20260830/russian-forces-liberate-velikiy-prikol-sadky-settlements-in-sumy-region--1124646940.html
russia
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russia, ukraine, russian defense ministry, kiev
russia, ukraine, russian defense ministry, kiev

Russian Forces Pound Pirogovo Logistics Depot in Kiev Region - MoD

14:58 GMT 30.08.2026 (Updated: 15:00 GMT 30.08.2026)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Go to the mediabankA Buk-M2 surface-to-air missile system
A Buk-M2 surface-to-air missile system - Sputnik International, 1920, 30.08.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
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The Pirogovo logistics hub region, used for storing dual-use goods such as UAV components, in the Kiev region was hit, the Russian Defense Ministry said on Sunday.
The Russian military continued conducting group strikes throughout the day against Ukrainian defense industry enterprises and logistics facilities supporting the Ukrainian military, the ministry added.

"UAV strikes hit the Pirogovo logistics center in the Kiev region, where the storage and distribution of dual-purpose goods, including parts for medium- and long-range drones, had been organized," the ministry stated.

Iskander short-range ballistic missile system is used during the Russian military operation - Sputnik International, 1920, 30.08.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Forces Liberate Velikiy Prikol, Sadky Settlements in Sumy Region
08:07 GMT
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