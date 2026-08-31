https://sputnikglobe.com/20260831/decisive-russian-blow-destroys-uav-operations-hub-in-kiev--1124653892.html
Decisive Russian Blow Destroys UAV Operations Hub in Kiev
Decisive Russian Blow Destroys UAV Operations Hub in Kiev
Sputnik International
The Russian Armed Forces have struck warehouse facilities in Ukraine's capital used for the assembly and storage of medium- and long-range fixed-wing unmanned aerial vehicles, the Russian Ministry of Defense reported.
2026-08-31T17:00+0000
2026-08-31T17:00+0000
2026-08-31T17:00+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
kiev
russian armed forces
russian ministry of defense
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Russian forces are continuing their series of group strikes on Ukrainian logistics hubs supporting the Ukrainian military, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20260831/russia-intensifies-campaign-against-ukraines-military-supple-routes-1124653300.html
russia
ukraine
kiev
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russia, ukraine, kiev, russian armed forces, russian ministry of defense
russia, ukraine, kiev, russian armed forces, russian ministry of defense
Decisive Russian Blow Destroys UAV Operations Hub in Kiev
The Russian Armed Forces have struck warehouse facilities in Ukraine's capital used for the assembly and storage of medium- and long-range fixed-wing unmanned aerial vehicles, the Russian Ministry of Defense reported.
Russian forces are continuing their series of group strikes on Ukrainian logistics hubs supporting the Ukrainian military, the ministry added.
"This evening, strike drones successfully engaged the storage premises of West Gate Logistics LLC in the city of Kiev, where medium- and long-range fixed-wing UAVs were being assembled and stored," the statement read.