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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260831/decisive-russian-blow-destroys-uav-operations-hub-in-kiev--1124653892.html
Decisive Russian Blow Destroys UAV Operations Hub in Kiev
Decisive Russian Blow Destroys UAV Operations Hub in Kiev
Sputnik International
The Russian Armed Forces have struck warehouse facilities in Ukraine's capital used for the assembly and storage of medium- and long-range fixed-wing unmanned aerial vehicles, the Russian Ministry of Defense reported.
2026-08-31T17:00+0000
2026-08-31T17:00+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
kiev
russian armed forces
russian ministry of defense
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Russian forces are continuing their series of group strikes on Ukrainian logistics hubs supporting the Ukrainian military, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20260831/russia-intensifies-campaign-against-ukraines-military-supple-routes-1124653300.html
russia
ukraine
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russia, ukraine, kiev, russian armed forces, russian ministry of defense
russia, ukraine, kiev, russian armed forces, russian ministry of defense

Decisive Russian Blow Destroys UAV Operations Hub in Kiev

17:00 GMT 31.08.2026
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Go to the mediabankServicemen of the Russian Southern Military District participate in military drills on the use of non-strategic nuclear weapons
Servicemen of the Russian Southern Military District participate in military drills on the use of non-strategic nuclear weapons - Sputnik International, 1920, 31.08.2026
© Sputnik / Министерство обороны РФ
/
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The Russian Armed Forces have struck warehouse facilities in Ukraine's capital used for the assembly and storage of medium- and long-range fixed-wing unmanned aerial vehicles, the Russian Ministry of Defense reported.
Russian forces are continuing their series of group strikes on Ukrainian logistics hubs supporting the Ukrainian military, the ministry added.

"This evening, strike drones successfully engaged the storage premises of West Gate Logistics LLC in the city of Kiev, where medium- and long-range fixed-wing UAVs were being assembled and stored," the statement read.

A combat launch of a missile from the Iskander-M complex - Sputnik International, 1920, 31.08.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Intensifies Campaign Against Ukraine’s Military Supply Routes
14:25 GMT
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