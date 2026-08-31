https://sputnikglobe.com/20260831/russia-intensifies-campaign-against-ukraines-military-supple-routes-1124653300.html
Russia Intensifies Campaign Against Ukraine’s Military Supply Routes
Russia Intensifies Campaign Against Ukraine’s Military Supply Routes
Sputnik International
The Russian Armed Forces continued to deliver group strikes against Ukraine's logistics facilities and merchant ships used in the interests of the Ukrainian military, the Russian Defense Ministry reported on Monday.
2026-08-31T14:25+0000
2026-08-31T14:25+0000
2026-08-31T15:06+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
odessa
kiev
russian defense ministry
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"During the day, strike unmanned aerial vehicles struck in the Kiev region: the DHL Logistics logistics center, whose warehouse facilities were used for storing unmanned aerial vehicles of various purposes and components for them," the statement reads.Other Targets Hit
https://sputnikglobe.com/20260831/russian-forces-cripple-ukrainian-energy-grid-and-military-logistics--1124650129.html
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ukraine
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russia, ukraine, odessa, kiev, russian defense ministry
russia, ukraine, odessa, kiev, russian defense ministry
Russia Intensifies Campaign Against Ukraine’s Military Supply Routes
14:25 GMT 31.08.2026 (Updated: 15:06 GMT 31.08.2026)
The Russian Armed Forces continued to deliver group strikes against Ukraine's logistics facilities and merchant ships used in the interests of the Ukrainian military, the Russian Defense Ministry reported on Monday.
"During the day, strike unmanned aerial vehicles struck in the Kiev region: the DHL Logistics logistics center, whose warehouse facilities were used for storing unmanned aerial vehicles of various purposes and components for them," the statement reads.
The Russian Armed Forces struck a dry-cargo ship with military equipment for Ukrainian troops in the port of Yuzhny
A logistics center used for storing and distributing military cargo delivered to the port of Odessa was also struck
In Borispol, the Zammler Warehouse trade and logistics center, used for military-purpose cargo supplied to the Ukrainian forces, was blasted