International
- Sputnik International, 1920
Analysis
Enjoy in-depth, acute analysis of the most pressing local, regional and global trends at Sputnik!
https://sputnikglobe.com/20260904/ukraines-attacks-on-russian-civilians-tantamount-to-state-sponsored-terrorism---expert--1124679651.html
If West Tries Russian Patience Too Much, it Shouldn't Be Surprised if Russia Finally Responds
If West Tries Russian Patience Too Much, it Shouldn't Be Surprised if Russia Finally Responds
Sputnik International
President Putin probably talked about Ukrainian attacks against civilian targets in Russia and beyond by perpetrators without military uniforms, ex-Swedish officer and defense politician Mikael Valtersson told Sputnik
2026-09-04T07:54+0000
2026-09-04T10:21+0000
analysis
russia
ukraine
conflict
actions
armed forces
targets
weapons
vladimir putin
eastern economic forum
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/04/14/1121899180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b5dbee265360d1833499b280f7fee6f.jpg
By refraining from any criticism of Ukraine's conduct in the conflict with Russia, its Western backers effectively condone actions that, in their nature, are more akin to state sponsored terrorism, Valtersson stressed.Such support renders them co-belligerents alongside Ukraine and, consequently, legitimizes them as targets for Russian military operations, according to the former Swedish defense politician.The West should be thankful for Russia's unwillingness to escalate the Ukraine conflict, but if they try Russian patience too much, they shouldn't be surprised if Russia finally responds, Valtersson concluded.
https://sputnikglobe.com/20260903/highlights-from-putins-eef-statements-1124672168.html
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/04/14/1121899180_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_6e1e1fbfd6ebafa0be84ed4e9c6aba21.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russia, ukraine, conflict, actions, armed forces, targets, weapons, vladimir putin, eastern economic forum
russia, ukraine, conflict, actions, armed forces, targets, weapons, vladimir putin, eastern economic forum

If West Tries Russian Patience Too Much, it Shouldn't Be Surprised if Russia Finally Responds

07:54 GMT 04.09.2026 (Updated: 10:21 GMT 04.09.2026)
© AP Photo / Roman ChopUkrainian servicemen prepare a Vampire attack drone near the front line in the Donetsk region, Ukraine, Saturday, Feb. 8, 2025.
Ukrainian servicemen prepare a Vampire attack drone near the front line in the Donetsk region, Ukraine, Saturday, Feb. 8, 2025. - Sputnik International, 1920, 04.09.2026
© AP Photo / Roman Chop
Subscribe
President Putin probably talked about Ukrainian attacks against civilian targets in Russia and beyond by perpetrators without military uniforms, ex-Swedish officer and defense politician Mikael Valtersson told Sputnik comenting on Putin’s remarks at the 2026 Eastern Economic Forum in Vladivostok.
By refraining from any criticism of Ukraine's conduct in the conflict with Russia, its Western backers effectively condone actions that, in their nature, are more akin to state sponsored terrorism, Valtersson stressed.

He noted that Western powers are actively engaged in economic and military warfare against Russia through the sustained financing of Ukraine's armed forces, as well as the provision of weapons, military training, and tactical targeting intelligence.

Russian President Vladimir Putin - Sputnik International, 1920, 03.09.2026
World
Highlights From Putin’s EEF Statements
Yesterday, 09:54 GMT
Such support renders them co-belligerents alongside Ukraine and, consequently, legitimizes them as targets for Russian military operations, according to the former Swedish defense politician.
The West should be thankful for Russia's unwillingness to escalate the Ukraine conflict, but if they try Russian patience too much, they shouldn't be surprised if Russia finally responds, Valtersson concluded.
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2026 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала