https://sputnikglobe.com/20260904/ukraines-attacks-on-russian-civilians-tantamount-to-state-sponsored-terrorism---expert--1124679651.html
If West Tries Russian Patience Too Much, it Shouldn't Be Surprised if Russia Finally Responds
If West Tries Russian Patience Too Much, it Shouldn't Be Surprised if Russia Finally Responds
Sputnik International
President Putin probably talked about Ukrainian attacks against civilian targets in Russia and beyond by perpetrators without military uniforms, ex-Swedish officer and defense politician Mikael Valtersson told Sputnik
2026-09-04T07:54+0000
2026-09-04T07:54+0000
2026-09-04T10:21+0000
analysis
russia
ukraine
conflict
actions
armed forces
targets
weapons
vladimir putin
eastern economic forum
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By refraining from any criticism of Ukraine's conduct in the conflict with Russia, its Western backers effectively condone actions that, in their nature, are more akin to state sponsored terrorism, Valtersson stressed.Such support renders them co-belligerents alongside Ukraine and, consequently, legitimizes them as targets for Russian military operations, according to the former Swedish defense politician.The West should be thankful for Russia's unwillingness to escalate the Ukraine conflict, but if they try Russian patience too much, they shouldn't be surprised if Russia finally responds, Valtersson concluded.
https://sputnikglobe.com/20260903/highlights-from-putins-eef-statements-1124672168.html
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russia, ukraine, conflict, actions, armed forces, targets, weapons, vladimir putin, eastern economic forum
russia, ukraine, conflict, actions, armed forces, targets, weapons, vladimir putin, eastern economic forum
If West Tries Russian Patience Too Much, it Shouldn't Be Surprised if Russia Finally Responds
07:54 GMT 04.09.2026 (Updated: 10:21 GMT 04.09.2026)
President Putin probably talked about Ukrainian attacks against civilian targets in Russia and beyond by perpetrators without military uniforms, ex-Swedish officer and defense politician Mikael Valtersson told Sputnik comenting on Putin’s remarks at the 2026 Eastern Economic Forum in Vladivostok.
By refraining from any criticism of Ukraine's conduct in the conflict with Russia, its Western backers effectively condone actions that, in their nature, are more akin to state sponsored terrorism, Valtersson stressed.
He noted that Western powers are actively engaged in economic and military warfare against Russia through the sustained financing of Ukraine's armed forces, as well as the provision of weapons, military training, and tactical targeting intelligence.
Such support renders them co-belligerents alongside Ukraine and, consequently, legitimizes them as targets for Russian military operations, according to the former Swedish defense politician.
The West should be thankful for Russia's unwillingness to escalate the Ukraine conflict, but if they try Russian patience too much, they shouldn't be surprised if Russia finally responds, Valtersson concluded.