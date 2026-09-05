https://sputnikglobe.com/20260905/russian-strikes-keep-disrupting-western-arms-deliveries-at-ukrainian-ports-1124684107.html
Russian Strikes Keep Disrupting Western Arms Deliveries at Ukrainian Ports
Russian Strikes Keep Disrupting Western Arms Deliveries at Ukrainian Ports
Sputnik International
Russian forces struck a dry cargo vessel carrying Western-supplied military equipment for the Ukrainian military at the port of Chernomorsk in Ukraine’s Odessa region, Russia’s Ministry of Defense said on Saturday.
2026-09-05T15:38+0000
2026-09-05T15:38+0000
2026-09-05T15:38+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
odessa
ministry of defense
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The strike was part of continued Russian attacks on Ukrainian logistics hubs, defense-industry facilities, port infrastructure and vessels involved in supplying the Ukrainian military, the ministry said.Russian forces also hit BLACK AMMO facility in Borispol, Kiev region, which specializes in the production, procurement and supply of ammunition and explosives to Ukrainian security forces, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20260905/russian-forces-strike-enemy-vessels-and-drone-production-facilities-in-precision-operations-1124683236.html
russia
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odessa
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russia, ukraine, odessa, ministry of defense
russia, ukraine, odessa, ministry of defense
Russian Strikes Keep Disrupting Western Arms Deliveries at Ukrainian Ports
Russian forces struck a dry cargo vessel carrying Western-supplied military equipment for the Ukrainian military at the port of Chernomorsk in Ukraine’s Odessa region, Russia’s Ministry of Defense said on Saturday.
The strike was part of continued Russian attacks on Ukrainian logistics hubs, defense-industry facilities, port infrastructure and vessels involved in supplying the Ukrainian military, the ministry said.
Russian forces also hit BLACK AMMO facility in Borispol, Kiev region, which specializes in the production, procurement and supply of ammunition and explosives to Ukrainian security forces, the ministry added.