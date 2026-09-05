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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260905/russian-strikes-keep-disrupting-western-arms-deliveries-at-ukrainian-ports-1124684107.html
Russian Strikes Keep Disrupting Western Arms Deliveries at Ukrainian Ports
Russian Strikes Keep Disrupting Western Arms Deliveries at Ukrainian Ports
Sputnik International
Russian forces struck a dry cargo vessel carrying Western-supplied military equipment for the Ukrainian military at the port of Chernomorsk in Ukraine’s Odessa region, Russia’s Ministry of Defense said on Saturday.
2026-09-05T15:38+0000
2026-09-05T15:38+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
odessa
ministry of defense
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The strike was part of continued Russian attacks on Ukrainian logistics hubs, defense-industry facilities, port infrastructure and vessels involved in supplying the Ukrainian military, the ministry said.Russian forces also hit BLACK AMMO facility in Borispol, Kiev region, which specializes in the production, procurement and supply of ammunition and explosives to Ukrainian security forces, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20260905/russian-forces-strike-enemy-vessels-and-drone-production-facilities-in-precision-operations-1124683236.html
russia
ukraine
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russia, ukraine, odessa, ministry of defense
russia, ukraine, odessa, ministry of defense

Russian Strikes Keep Disrupting Western Arms Deliveries at Ukrainian Ports

15:38 GMT 05.09.2026
© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defense / Go to the mediabankA combat launch of a missile from the Iskander-M complex
A combat launch of a missile from the Iskander-M complex - Sputnik International, 1920, 05.09.2026
© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defense
/
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Russian forces struck a dry cargo vessel carrying Western-supplied military equipment for the Ukrainian military at the port of Chernomorsk in Ukraine’s Odessa region, Russia’s Ministry of Defense said on Saturday.
The strike was part of continued Russian attacks on Ukrainian logistics hubs, defense-industry facilities, port infrastructure and vessels involved in supplying the Ukrainian military, the ministry said.
Russian forces also hit BLACK AMMO facility in Borispol, Kiev region, which specializes in the production, procurement and supply of ammunition and explosives to Ukrainian security forces, the ministry added.
A Pantsir-S air defense missile system shoots during the Kavkaz 2020 military drills at the Ashuluk training range, in Astrakhan region, Russia - Sputnik International, 1920, 05.09.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Forces Strike Enemy Vessels and Drone Production Facilities in Precision Operations
12:12 GMT
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