International
- Sputnik International, 1920
World
Get the latest news from around the world, live coverage, off-beat stories, features and analysis.
https://sputnikglobe.com/20260908/saudi-russian-cooperation-contributes-to-global-economic-stability---saudi-diplomat-1124697915.html
Saudi-Russian Cooperation Contributes to Global Economic Stability - Saudi Diplomat
Saudi-Russian Cooperation Contributes to Global Economic Stability - Saudi Diplomat
Sputnik International
Cooperation between Russia and Saudi Arabia contributes significantly to the stability of the entire global economy, Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan Al Saud said on Tuesday.
2026-09-08T09:58+0000
2026-09-08T09:58+0000
world
russia
saudi arabia
sergey lavrov
moscow
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e7/03/0d/1108350804_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_f5e554e869d4110253d84605b1445f03.jpg
"Undoubtedly, Russian-Saudi cooperation has today become an important factor of global economic stability," the Saudi foreign minister said at a meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov.Russian Foreign Minister and his Saudi counterpart hold talks in Moscow on September 8.
https://sputnikglobe.com/20260908/russia-genuinely-wants-to-contribute-to-deescalation-in-middle-east--lavrov-1124697792.html
russia
saudi arabia
moscow
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e7/03/0d/1108350804_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_2bfd652615a1e22d69b38817052ded45.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russia, saudi arabia, sergey lavrov, moscow
russia, saudi arabia, sergey lavrov, moscow

Saudi-Russian Cooperation Contributes to Global Economic Stability - Saudi Diplomat

09:58 GMT 08.09.2026
© Sputnik / Russian Foreign MinistrySaudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud
Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud - Sputnik International, 1920, 08.09.2026
© Sputnik / Russian Foreign Ministry
Subscribe
MOSCOW (Sputnik) - Cooperation between Russia and Saudi Arabia contributes significantly to the stability of the entire global economy, Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan Al Saud said on Tuesday.
"Undoubtedly, Russian-Saudi cooperation has today become an important factor of global economic stability," the Saudi foreign minister said at a meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov.
Russian Foreign Minister and his Saudi counterpart hold talks in Moscow on September 8.
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov - Sputnik International, 1920, 08.09.2026
World
Russia Genuinely Wants to Contribute to Deescalation in Middle East – Lavrov
09:54 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2026 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала