https://sputnikglobe.com/20260908/saudi-russian-cooperation-contributes-to-global-economic-stability---saudi-diplomat-1124697915.html
Saudi-Russian Cooperation Contributes to Global Economic Stability - Saudi Diplomat
Saudi-Russian Cooperation Contributes to Global Economic Stability - Saudi Diplomat
Sputnik International
Cooperation between Russia and Saudi Arabia contributes significantly to the stability of the entire global economy, Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan Al Saud said on Tuesday.
2026-09-08T09:58+0000
2026-09-08T09:58+0000
2026-09-08T09:58+0000
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saudi arabia
sergey lavrov
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"Undoubtedly, Russian-Saudi cooperation has today become an important factor of global economic stability," the Saudi foreign minister said at a meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov.Russian Foreign Minister and his Saudi counterpart hold talks in Moscow on September 8.
https://sputnikglobe.com/20260908/russia-genuinely-wants-to-contribute-to-deescalation-in-middle-east--lavrov-1124697792.html
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russia, saudi arabia, sergey lavrov, moscow
russia, saudi arabia, sergey lavrov, moscow
Saudi-Russian Cooperation Contributes to Global Economic Stability - Saudi Diplomat
MOSCOW (Sputnik) - Cooperation between Russia and Saudi Arabia contributes significantly to the stability of the entire global economy, Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan Al Saud said on Tuesday.
"Undoubtedly, Russian-Saudi cooperation has today become an important factor of global economic stability," the Saudi foreign minister said at a meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov.
Russian Foreign Minister and his Saudi counterpart hold talks in Moscow on September 8.