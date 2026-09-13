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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260913/russian-forces-keep-crippling-ukraines-military-logistics-1124733766.html
Russian Forces Keep Crippling Ukraine's Military Logistics
Russian Forces Keep Crippling Ukraine's Military Logistics
Sputnik International
Russian forces hit railway infrastructure facilities in western Ukraine used to transport military cargo from Europe, the Russian Ministry of Defense reported on Sunday.
2026-09-13T15:35+0000
2026-09-13T15:35+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian ministry of defense
odessa
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"Strikes continue on railway infrastructure facilities in the western regions of Ukraine used to transport military-purpose cargo from European countries," the statement read. Other Targets Struck Include:
https://sputnikglobe.com/20260912/russian-strike-damages-dry-cargo-ship-delivering-military-aid-to-ukraine-in-odessa-port---mod-1124728987.html
russia
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russia, ukraine, russian ministry of defense, odessa
russia, ukraine, russian ministry of defense, odessa

Russian Forces Keep Crippling Ukraine's Military Logistics

15:35 GMT 13.09.2026
© Sputnik / Press Service of the Russian Defense MinistryIskander short-range ballistic missile system is used during the Russian military operation
Iskander short-range ballistic missile system is used during the Russian military operation - Sputnik International, 1920, 13.09.2026
© Sputnik / Press Service of the Russian Defense Ministry
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Russian forces have continued striking railway infrastructure facilities in western Ukraine used to transport military cargo from Europe, the Russian Ministry of Defense reported on Sunday.
"Strikes continue on railway infrastructure facilities in the western regions of Ukraine used to transport military-purpose cargo from European countries," the statement read.

Other Targets Struck Include:

A maritime vessel with military cargo in the port of Odessa
Novaya Pochta logistics center in Odessa region, which stored and distributed cargo for Ukraine's troops
Novaya and Usatovo electrical substations used to support the operation of port infrastructure in the Odessa and Nikolaev regions
Palma, Raben-ukraine, and Odessa-22 logistics centers in Odessa, used to store military cargo
A combat launch of a missile from the Iskander-M complex - Sputnik International, 1920, 12.09.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Strike Damages Dry Cargo Ship Delivering Military Aid to Ukraine in Odessa Port - MoD
Yesterday, 15:37 GMT
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