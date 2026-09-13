https://sputnikglobe.com/20260913/russian-forces-keep-crippling-ukraines-military-logistics-1124733766.html
Russian Forces Keep Crippling Ukraine's Military Logistics
Russian Forces Keep Crippling Ukraine's Military Logistics
Sputnik International
Russian forces hit railway infrastructure facilities in western Ukraine used to transport military cargo from Europe, the Russian Ministry of Defense reported on Sunday.
2026-09-13T15:35+0000
2026-09-13T15:35+0000
2026-09-13T15:35+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian ministry of defense
odessa
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/05/1f/1122160689_0:214:1496:1056_1920x0_80_0_0_652326d0dfc6dee1afdbc2a50c3fea8e.jpg
"Strikes continue on railway infrastructure facilities in the western regions of Ukraine used to transport military-purpose cargo from European countries," the statement read. Other Targets Struck Include:
https://sputnikglobe.com/20260912/russian-strike-damages-dry-cargo-ship-delivering-military-aid-to-ukraine-in-odessa-port---mod-1124728987.html
russia
ukraine
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russia, ukraine, russian ministry of defense, odessa
russia, ukraine, russian ministry of defense, odessa
Russian Forces Keep Crippling Ukraine's Military Logistics
Russian forces have continued striking railway infrastructure facilities in western Ukraine used to transport military cargo from Europe, the Russian Ministry of Defense reported on Sunday.
"Strikes continue on railway infrastructure facilities in the western regions of Ukraine used to transport military-purpose cargo from European countries," the statement read.
Other Targets Struck Include:
A maritime vessel with military cargo in the port of Odessa
Novaya Pochta logistics center in Odessa region, which stored and distributed cargo for Ukraine's troops
Novaya and Usatovo electrical substations used to support the operation of port infrastructure in the Odessa and Nikolaev regions
Palma, Raben-ukraine, and Odessa-22 logistics centers in Odessa, used to store military cargo