https://sputnikglobe.com/20260914/ukraines-fuel-reserves-and-military-might-bled-by-precise-russian-strikes-expert-1124738380.html
Ukraine's Fuel Reserves and Military Might Bled by Precise Russian Strikes - Expert
Ukraine's Fuel Reserves and Military Might Bled by Precise Russian Strikes - Expert
Sputnik International
With its air defenses operating at 5% of capacity at best, Ukraine can do little to stop Russia from dismantling the Ukrainian military capability, infrastructure and logistics, military journalist Aleksey Borzenko tells Sputnik.
2026-09-14T17:46+0000
2026-09-14T17:46+0000
2026-09-14T17:46+0000
analysis
ukraine
russia
airstrikes
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e7/08/0f/1112619387_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_d0d7faabc958dd9b0f25a887b83b6fec.jpg
Systematic elimination of gas stations hampers the Ukrainian military’s ability to resupply its forward positions. Ukrainian supply convoys are now forced to include fuel trucks to reach their destination without running dry, which in turn makes them more vulnerable to Russian attacks.Disruption of Ukrainian military’s fuel supply also means that Ukrainian troops in the field find it more difficult to refuel their power generators, which will become a serious problem for them when winter chill settles in.Attacks on Ukraine’s refueling infrastructure may soon be followed by more comprehensive strikes against the Ukrainian power grid, which may lead to strategic Ukrainian cities and industrial facilities left without power.Russian strikes have already taken out up to 70% of Ukraine’s drone storage areas and assembly sites as Russian forces focus their attacks on Ukrainian military capacity.
https://sputnikglobe.com/20260914/russian-forces-keep-hammering-railway-hubs-in-western-ukraine-with-military-cargo-from-europe--1124738237.html
ukraine
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e7/08/0f/1112619387_0:0:1284:963_1920x0_80_0_0_7bfe1b1a57c18197cbed2027d0983437.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukraine, russia, airstrikes
ukraine, russia, airstrikes
Ukraine's Fuel Reserves and Military Might Bled by Precise Russian Strikes - Expert
With its air defenses operating at 5% of capacity at best, Ukraine can do little to stop Russia from dismantling the Ukrainian military capability, infrastructure and logistics, military journalist Aleksey Borzenko tells Sputnik.
Systematic elimination of gas stations hampers the Ukrainian military’s ability to resupply its forward positions. Ukrainian supply convoys are now forced to include fuel trucks to reach their destination without running dry, which in turn makes them more vulnerable to Russian attacks.
Disruption of Ukrainian military’s fuel supply also means that Ukrainian troops in the field find it more difficult to refuel their power generators, which will become a serious problem for them when winter chill settles in.
Attacks on Ukraine’s refueling infrastructure may soon be followed by more comprehensive strikes against the Ukrainian power grid, which may lead to strategic Ukrainian cities and industrial facilities left without power.
Russian strikes have already taken out up to 70% of Ukraine’s drone storage areas and assembly sites as Russian forces focus their attacks on Ukrainian military capacity.