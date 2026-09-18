https://sputnikglobe.com/20260918/russia-has-worlds-largest-gas-reserves---putin-1124758450.html
Russia Has World's Largest Gas Reserves - Putin
Russia Has World's Largest Gas Reserves - Putin
Sputnik International
Russia has the world's largest gas reserves, Russian President Vladimir Putin said on Friday.
2026-09-18T14:17+0000
2026-09-18T14:17+0000
2026-09-18T14:17+0000
russia
russia
vladimir putin
gas
natural gas
russian gas
natural gas supplies
gas field
gas supplies
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"I would like to note that Russia has the largest gas reserves in the world," Putin said. Gas reserves should primarily serve Russia and its development, Putin said, adding that Russia has significantly strengthened its gas infrastructure in recent years.
https://sputnikglobe.com/20260916/russia-now-80-self-sufficient-in-oil-and-gas-equipment---minister-1124744842.html
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russia, vladimir putin, gas, natural gas, russian gas, natural gas supplies, gas field, gas supplies
russia, vladimir putin, gas, natural gas, russian gas, natural gas supplies, gas field, gas supplies
Russia Has World's Largest Gas Reserves - Putin
MOSCOW (Sputnik) - Russia has the world's largest gas reserves, Russian President Vladimir Putin said on Friday.
"I would like to note that Russia has the largest gas reserves in the world," Putin said.
Gas reserves should primarily serve Russia and its development, Putin said, adding that Russia has significantly strengthened its gas infrastructure in recent years.