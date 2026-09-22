International
- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260922/fresh-russian-strikes-hit-ukrainian-logistic-centers-and-ports-in-odessa--1124773007.html
Fresh Russian Strikes Hit Ukrainian Logistic Centers and Ports in Odessa
Fresh Russian Strikes Hit Ukrainian Logistic Centers and Ports in Odessa
Sputnik International
The Russian forces continued launching drone strikes on logistics centers and port infrastructure in Ukraine, as well as on maritime vessels involved in... 22.09.2026, Sputnik International
2026-09-22T16:54+0000
2026-09-22T16:54+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
odessa
russian ministry of defense
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Targets Struck
https://sputnikglobe.com/20260922/russia-rains-crushing-tsirkon-missile-barrage-on-ukrainian-facilities--1124770669.html
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russia, ukraine, odessa, russian ministry of defense
russia, ukraine, odessa, russian ministry of defense

Fresh Russian Strikes Hit Ukrainian Logistic Centers and Ports in Odessa

16:54 GMT 22.09.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Go to the mediabankA 9K35 Strela-10 (Arrow) air defence system is seen at a position
A 9K35 Strela-10 (Arrow) air defence system is seen at a position - Sputnik International, 1920, 22.09.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
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The Russian forces continued launching drone strikes on logistics centers and port infrastructure in Ukraine, as well as on maritime vessels involved in supporting the Ukrainian military, the Russian Ministry of Defense reported.

Targets Struck

Logistics centers Palma and Novaya Liniya in Odessa
A cargo ship in the port of Odessa used for the delivery of military-purpose items for Ukrainian troops
Launch of Zirkon Missile From the Frigate Admiral Gorshkov in the Barents Sea - Sputnik International, 1920, 22.09.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Rains Crushing Tsirkon Missile Barrage on Ukrainian Facilities
08:05 GMT
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