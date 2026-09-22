https://sputnikglobe.com/20260922/fresh-russian-strikes-hit-ukrainian-logistic-centers-and-ports-in-odessa--1124773007.html
Fresh Russian Strikes Hit Ukrainian Logistic Centers and Ports in Odessa
Fresh Russian Strikes Hit Ukrainian Logistic Centers and Ports in Odessa
Sputnik International
The Russian forces continued launching drone strikes on logistics centers and port infrastructure in Ukraine, as well as on maritime vessels involved in... 22.09.2026, Sputnik International
2026-09-22T16:54+0000
2026-09-22T16:54+0000
2026-09-22T16:54+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
odessa
russian ministry of defense
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Targets Struck
https://sputnikglobe.com/20260922/russia-rains-crushing-tsirkon-missile-barrage-on-ukrainian-facilities--1124770669.html
russia
ukraine
odessa
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russia, ukraine, odessa, russian ministry of defense
russia, ukraine, odessa, russian ministry of defense
Fresh Russian Strikes Hit Ukrainian Logistic Centers and Ports in Odessa
The Russian forces continued launching drone strikes on logistics centers and port infrastructure in Ukraine, as well as on maritime vessels involved in supporting the Ukrainian military, the Russian Ministry of Defense reported.
Logistics centers Palma and Novaya Liniya in Odessa
A cargo ship in the port of Odessa used for the delivery of military-purpose items for Ukrainian troops