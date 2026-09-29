https://sputnikglobe.com/20260929/russia-strikes-in-black-sea-dry-cargo-ship-with-military-equipment--1124809882.html
Russia Strikes in Black Sea Dry Cargo Ship With Military Equipment
Russia Strikes in Black Sea Dry Cargo Ship With Military Equipment
Sputnik International
Russian forces carried out strikes in the Black Sea against a dry cargo ship with military equipment intended for the Ukrainian armed forces, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
2026-09-29T16:57+0000
2026-09-29T16:57+0000
2026-09-29T16:57+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
black sea
cargo ship
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e9/06/01/1122165349_0:76:2200:1314_1920x0_80_0_0_ea3a7e3aa893954517312538b8c99c51.jpg
"A dry cargo type naval vessel with military equipment for the armed forces of Ukraine was hit this afternoon as a result of an unmanned aerial vehicle strike in the northwestern part of the Black Sea," the ministry read.Russian forces continue striking port infrastructure and vessels used to support Ukrainian troops, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20260929/russian-forces-liberate-kreydyanka-settlement-in-kharkov-region-1124806680.html
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russia, ukraine, russian defense ministry, black sea, cargo ship
russia, ukraine, russian defense ministry, black sea, cargo ship
Russia Strikes in Black Sea Dry Cargo Ship With Military Equipment
MOSCOW (Sputnik) - Russian forces carried out strikes in the Black Sea against a dry cargo ship with military equipment intended for the Ukrainian armed forces, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
"A dry cargo type naval vessel with military equipment for the armed forces of Ukraine was hit this afternoon as a result of an unmanned aerial vehicle strike in the northwestern part of the Black Sea," the ministry read.
Russian forces continue striking port infrastructure and vessels used to support Ukrainian troops, the ministry added.