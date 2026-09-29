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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260929/russia-strikes-in-black-sea-dry-cargo-ship-with-military-equipment--1124809882.html
Russia Strikes in Black Sea Dry Cargo Ship With Military Equipment
Russia Strikes in Black Sea Dry Cargo Ship With Military Equipment
Sputnik International
Russian forces carried out strikes in the Black Sea against a dry cargo ship with military equipment intended for the Ukrainian armed forces, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
2026-09-29T16:57+0000
2026-09-29T16:57+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
black sea
cargo ship
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"A dry cargo type naval vessel with military equipment for the armed forces of Ukraine was hit this afternoon as a result of an unmanned aerial vehicle strike in the northwestern part of the Black Sea," the ministry read.Russian forces continue striking port infrastructure and vessels used to support Ukrainian troops, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20260929/russian-forces-liberate-kreydyanka-settlement-in-kharkov-region-1124806680.html
russia
ukraine
black sea
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russia, ukraine, russian defense ministry, black sea, cargo ship
russia, ukraine, russian defense ministry, black sea, cargo ship

Russia Strikes in Black Sea Dry Cargo Ship With Military Equipment

16:57 GMT 29.09.2026
© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defense / Go to the mediabankA combat launch of a missile from the Iskander-M complex
A combat launch of a missile from the Iskander-M complex - Sputnik International, 1920, 29.09.2026
© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defense
/
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MOSCOW (Sputnik) - Russian forces carried out strikes in the Black Sea against a dry cargo ship with military equipment intended for the Ukrainian armed forces, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
"A dry cargo type naval vessel with military equipment for the armed forces of Ukraine was hit this afternoon as a result of an unmanned aerial vehicle strike in the northwestern part of the Black Sea," the ministry read.
Russian forces continue striking port infrastructure and vessels used to support Ukrainian troops, the ministry added.
Russian serviceman in special military operation zone. File photo - Sputnik International, 1920, 29.09.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Forces Liberate Kreydyanka Settlement in Kharkov Region
09:11 GMT
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