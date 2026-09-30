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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260930/russia-keeps-sinking-ukraines-military-support-ships---mod-1124815178.html
Russia Keeps Sinking Ukraine's Military Support Ships - MoD
Russia Keeps Sinking Ukraine's Military Support Ships - MoD
Sputnik International
The Russian Armed Forces continue to strike maritime vessels used for supporting Ukrainian troops, the Russian Defense Ministry reports.
2026-09-30T16:14+0000
2026-09-30T16:37+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
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"Today, a dry cargo ship carrying military supplies for Ukrainian forces was struck in the Black Sea as a result of a drone strike," the statement read.Russia continues its operation against Ukraine's seaports and vessels involved in operations supporting its troops, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20260930/russian-forces-liberate-shabelnoye-settlement-in-kharkov-region---defense-ministry-1124812225.html
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ukraine
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russia, ukraine, russian defense ministry
russia, ukraine, russian defense ministry

Russia Keeps Sinking Ukraine's Military Support Ships - MoD

16:14 GMT 30.09.2026 (Updated: 16:37 GMT 30.09.2026)
© Sputnik / Alexey Maishev / Go to the mediabankRussian servicemen fire a BM-27 Uragan (Hurricane) multiple rocket launcher towards Ukrainian positions
Russian servicemen fire a BM-27 Uragan (Hurricane) multiple rocket launcher towards Ukrainian positions - Sputnik International, 1920, 30.09.2026
© Sputnik / Alexey Maishev
/
Go to the mediabank
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The Russian Armed Forces continue to strike maritime vessels used for supporting Ukrainian troops, the Russian Defense Ministry reports.
"Today, a dry cargo ship carrying military supplies for Ukrainian forces was struck in the Black Sea as a result of a drone strike," the statement read.
Russia continues its operation against Ukraine's seaports and vessels involved in operations supporting its troops, the ministry added.
Combat operations by a Uragan multiple-launch rocket system crew from the 273rd Artillery Brigade of the 34th Artillery Division, serving with Russia’s Zapad Battlegroup near Kupyansk - Sputnik International, 1920, 30.09.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Forces Liberate Shabelnoye Settlement in Kharkov Region - Defense Ministry
09:06 GMT
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