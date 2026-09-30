https://sputnikglobe.com/20260930/russia-keeps-sinking-ukraines-military-support-ships---mod-1124815178.html
Russia Keeps Sinking Ukraine's Military Support Ships - MoD
Russia Keeps Sinking Ukraine's Military Support Ships - MoD
Sputnik International
The Russian Armed Forces continue to strike maritime vessels used for supporting Ukrainian troops, the Russian Defense Ministry reports.
2026-09-30T16:14+0000
2026-09-30T16:14+0000
2026-09-30T16:37+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e9/01/08/1121382759_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ff32374831b48c616bd37db1ffcbdd72.jpg
"Today, a dry cargo ship carrying military supplies for Ukrainian forces was struck in the Black Sea as a result of a drone strike," the statement read.Russia continues its operation against Ukraine's seaports and vessels involved in operations supporting its troops, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20260930/russian-forces-liberate-shabelnoye-settlement-in-kharkov-region---defense-ministry-1124812225.html
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russia, ukraine, russian defense ministry
russia, ukraine, russian defense ministry
Russia Keeps Sinking Ukraine's Military Support Ships - MoD
16:14 GMT 30.09.2026 (Updated: 16:37 GMT 30.09.2026)
The Russian Armed Forces continue to strike maritime vessels used for supporting Ukrainian troops, the Russian Defense Ministry reports.
"Today, a dry cargo ship carrying military supplies for Ukrainian forces was struck in the Black Sea as a result of a drone strike," the statement read.
Russia continues its operation against Ukraine's seaports and vessels involved in operations supporting its troops, the ministry added.