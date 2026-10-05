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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261005/russia-strikes-ship-delivering-cargo-for-ukrainian-forces-at-yuzhny-port--1124839315.html
Russia Strikes Ship Delivering Cargo for Ukrainian Forces at Yuzhny Port
Russia Strikes Ship Delivering Cargo for Ukrainian Forces at Yuzhny Port
Sputnik International
The Russian forces struck a vessel delivering supplies to the Ukrainian armed forces in the port of Yuzhny, the Russian Defense Ministry said on Monday.
2026-10-05T18:28+0000
2026-10-05T18:29+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
black sea
russian defense ministry
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"As a result of strikes in the Yuzhny port, a dry cargo vessel delivering supplies to the Ukrainian armed forces was hit," the ministry said in a statement.The operation targeted logistics chains used to funnel military equipment and supplies into Ukraine via the Black Sea. The strike marks the latest in a series of sustained attacks aimed at disrupting maritime deliveries to Ukrainian forces.
https://sputnikglobe.com/20261005/russian-forces-liberate-samoilovka-settlement-in-zaporozhye-region---mod-1124836563.html
russia
ukraine
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russia, ukraine, black sea, russian defense ministry
russia, ukraine, black sea, russian defense ministry

Russia Strikes Ship Delivering Cargo for Ukrainian Forces at Yuzhny Port

18:28 GMT 05.10.2026 (Updated: 18:29 GMT 05.10.2026)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Go to the mediabankA Buk-M2 surface-to-air missile system
A Buk-M2 surface-to-air missile system - Sputnik International, 1920, 05.10.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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MOSCOW (Sputnik) - The Russian forces struck a vessel delivering supplies to the Ukrainian armed forces in the port of Yuzhny, the Russian Defense Ministry said on Monday.
"As a result of strikes in the Yuzhny port, a dry cargo vessel delivering supplies to the Ukrainian armed forces was hit," the ministry said in a statement.
The operation targeted logistics chains used to funnel military equipment and supplies into Ukraine via the Black Sea. The strike marks the latest in a series of sustained attacks aimed at disrupting maritime deliveries to Ukrainian forces.
Russian servicemen fire a BM-21 Grad multiple rocket launcher towards Ukrainian positions - Sputnik International, 1920, 05.10.2026
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09:09 GMT
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