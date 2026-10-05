https://sputnikglobe.com/20261005/russia-strikes-ship-delivering-cargo-for-ukrainian-forces-at-yuzhny-port--1124839315.html
Russia Strikes Ship Delivering Cargo for Ukrainian Forces at Yuzhny Port
Russia Strikes Ship Delivering Cargo for Ukrainian Forces at Yuzhny Port
Sputnik International
The Russian forces struck a vessel delivering supplies to the Ukrainian armed forces in the port of Yuzhny, the Russian Defense Ministry said on Monday.
2026-10-05T18:28+0000
2026-10-05T18:28+0000
2026-10-05T18:29+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
black sea
russian defense ministry
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e9/05/19/1122128979_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0b520a062d6563981c718dfe6e9bdffd.jpg
"As a result of strikes in the Yuzhny port, a dry cargo vessel delivering supplies to the Ukrainian armed forces was hit," the ministry said in a statement.The operation targeted logistics chains used to funnel military equipment and supplies into Ukraine via the Black Sea. The strike marks the latest in a series of sustained attacks aimed at disrupting maritime deliveries to Ukrainian forces.
https://sputnikglobe.com/20261005/russian-forces-liberate-samoilovka-settlement-in-zaporozhye-region---mod-1124836563.html
russia
ukraine
black sea
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e9/05/19/1122128979_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_8b492cdf9b337a63dfa89e5841674839.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia, ukraine, black sea, russian defense ministry
russia, ukraine, black sea, russian defense ministry
Russia Strikes Ship Delivering Cargo for Ukrainian Forces at Yuzhny Port
18:28 GMT 05.10.2026 (Updated: 18:29 GMT 05.10.2026)
MOSCOW (Sputnik) - The Russian forces struck a vessel delivering supplies to the Ukrainian armed forces in the port of Yuzhny, the Russian Defense Ministry said on Monday.
"As a result of strikes in the Yuzhny port, a dry cargo vessel delivering supplies to the Ukrainian armed forces was hit," the ministry said in a statement.
The operation targeted logistics chains used to funnel military equipment and supplies into Ukraine via the Black Sea. The strike marks the latest in a series of sustained attacks aimed at disrupting maritime deliveries to Ukrainian forces.