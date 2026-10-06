https://sputnikglobe.com/20261006/russia-hits-data-centers-in-major-ukrainian-cities-1124840347.html
Russia Hits Data Centers in Major Ukrainian Cities
Russia Hits Data Centers in Major Ukrainian Cities
Sputnik International
The Russian armed forces have hit the Parkovy, Ukrtelecom, Giga, Podolsky data centers in major Ukrainian cities used in the interests of the Ukrainian armed forces, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
2026-10-06T06:09+0000
2026-10-06T06:09+0000
2026-10-06T06:09+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
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"The footage published by the Russian Defense Ministry shows data processing centers damaged by the crews of the Geran attack UAVs: Parkovy, Ukrtelecom, Giga, and Podolsky — important strategic facilities of the armed forces of Ukraine. The successful destruction of all targets is confirmed by objective monitoring tools, as well as video footage shared by eyewitnesses," the ministry said in a statement.
https://sputnikglobe.com/20261005/russia-strikes-ship-delivering-cargo-for-ukrainian-forces-at-yuzhny-port--1124839315.html
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russia, ukraine, russian defense ministry
russia, ukraine, russian defense ministry
Russia Hits Data Centers in Major Ukrainian Cities
MOSCOW (Sputnik) - The Russian armed forces have hit the Parkovy, Ukrtelecom, Giga, Podolsky data centers in major Ukrainian cities used in the interests of the Ukrainian armed forces, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
"The footage published by the Russian Defense Ministry shows data processing centers damaged by the crews of the Geran attack UAVs: Parkovy, Ukrtelecom, Giga, and Podolsky — important strategic facilities of the armed forces of Ukraine. The successful destruction of all targets is confirmed by objective monitoring tools, as well as video footage shared by eyewitnesses," the ministry said in a statement.