International
- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261006/russia-hits-data-centers-in-major-ukrainian-cities-1124840347.html
Russia Hits Data Centers in Major Ukrainian Cities
Russia Hits Data Centers in Major Ukrainian Cities
Sputnik International
The Russian armed forces have hit the Parkovy, Ukrtelecom, Giga, Podolsky data centers in major Ukrainian cities used in the interests of the Ukrainian armed forces, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
2026-10-06T06:09+0000
2026-10-06T06:09+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e8/0a/02/1120387513_0:0:1733:975_1920x0_80_0_0_a67db64e3ec08eaac39d045342bad4fe.jpg
"The footage published by the Russian Defense Ministry shows data processing centers damaged by the crews of the Geran attack UAVs: Parkovy, Ukrtelecom, Giga, and Podolsky — important strategic facilities of the armed forces of Ukraine. The successful destruction of all targets is confirmed by objective monitoring tools, as well as video footage shared by eyewitnesses," the ministry said in a statement.
https://sputnikglobe.com/20261005/russia-strikes-ship-delivering-cargo-for-ukrainian-forces-at-yuzhny-port--1124839315.html
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e8/0a/02/1120387513_350:0:1686:1002_1920x0_80_0_0_2ad90058ceb49436fe42b200726960ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russia, ukraine, russian defense ministry
russia, ukraine, russian defense ministry

Russia Hits Data Centers in Major Ukrainian Cities

06:09 GMT 06.10.2026
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Go to the mediabankServicemen of the Russian Southern Military District participate in military drills on the use of non-strategic nuclear weapons
Servicemen of the Russian Southern Military District participate in military drills on the use of non-strategic nuclear weapons - Sputnik International, 1920, 06.10.2026
© Sputnik / Министерство обороны РФ
/
Go to the mediabank
Subscribe
MOSCOW (Sputnik) - The Russian armed forces have hit the Parkovy, Ukrtelecom, Giga, Podolsky data centers in major Ukrainian cities used in the interests of the Ukrainian armed forces, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
"The footage published by the Russian Defense Ministry shows data processing centers damaged by the crews of the Geran attack UAVs: Parkovy, Ukrtelecom, Giga, and Podolsky — important strategic facilities of the armed forces of Ukraine. The successful destruction of all targets is confirmed by objective monitoring tools, as well as video footage shared by eyewitnesses," the ministry said in a statement.
A Buk-M2 surface-to-air missile system - Sputnik International, 1920, 05.10.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Strikes Ship Delivering Cargo for Ukrainian Forces at Yuzhny Port
Yesterday, 18:28 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2026 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала