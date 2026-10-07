https://sputnikglobe.com/20261007/russia-targets-ukrainian-missile-and-drone-production-across-seven-regions-1124846522.html
Russia Targets Ukrainian Missile and Drone Production Across Seven Regions
Russia Targets Ukrainian Missile and Drone Production Across Seven Regions
Sputnik International
The Russian Armed Forces carried out a massive strike with high-precision ground-, sea- and air-based weapons and UAVs on Ukrainian military-industrial facilities.
2026-10-07T06:47+0000
2026-10-07T06:47+0000
2026-10-07T06:47+0000
russia's special operation in ukraine
military & intelligence
russia
russian armed forces
ukraine
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e9/0b/0b/1123099537_0:313:3016:2010_1920x0_80_0_0_6b366a6b29c5c4104354c230280a22d8.jpg
The following were hit:
https://sputnikglobe.com/20261006/russia-hits-data-centers-in-major-ukrainian-cities-1124840347.html
russia
ukraine
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MIA „Rossiya Segodnya“
military & intelligence, russia, russian armed forces, ukraine
military & intelligence, russia, russian armed forces, ukraine
Russia Targets Ukrainian Missile and Drone Production Across Seven Regions
The Russian Armed Forces carried out a massive strike with high-precision ground-, sea- and air-based weapons and UAVs on Ukrainian military-industrial facilities.
Enterprises of Ukraine's military-industrial complex involved in the interests of the Fire Point company — producing and storing Flamingo cruise missiles and long- and medium-range UAVs — in Kiev and the Kiev, Chernigov, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Poltava and Kharkov regions
Port and ship repair infrastructure in the Odessa region
Maritime vessels involved in supporting the Ukrainian army