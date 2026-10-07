International
- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261007/russia-targets-ukrainian-missile-and-drone-production-across-seven-regions-1124846522.html
Russia Targets Ukrainian Missile and Drone Production Across Seven Regions
Russia Targets Ukrainian Missile and Drone Production Across Seven Regions
Sputnik International
The Russian Armed Forces carried out a massive strike with high-precision ground-, sea- and air-based weapons and UAVs on Ukrainian military-industrial facilities.
2026-10-07T06:47+0000
2026-10-07T06:47+0000
russia's special operation in ukraine
military & intelligence
russia
russian armed forces
ukraine
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The following were hit:
https://sputnikglobe.com/20261006/russia-hits-data-centers-in-major-ukrainian-cities-1124840347.html
russia
ukraine
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military & intelligence, russia, russian armed forces, ukraine
military & intelligence, russia, russian armed forces, ukraine

Russia Targets Ukrainian Missile and Drone Production Across Seven Regions

06:47 GMT 07.10.2026
© Sputnik / Anton Denisov / Go to the mediabankRussia's MiG-31 fighter jet with a Kinzhal missile. File photo
Russia's MiG-31 fighter jet with a Kinzhal missile. File photo - Sputnik International, 1920, 07.10.2026
© Sputnik / Anton Denisov
/
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The Russian Armed Forces carried out a massive strike with high-precision ground-, sea- and air-based weapons and UAVs on Ukrainian military-industrial facilities.
The following were hit:
Enterprises of Ukraine's military-industrial complex involved in the interests of the Fire Point company — producing and storing Flamingo cruise missiles and long- and medium-range UAVs — in Kiev and the Kiev, Chernigov, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Poltava and Kharkov regions
Port and ship repair infrastructure in the Odessa region
Maritime vessels involved in supporting the Ukrainian army
Servicemen of the Russian Southern Military District participate in military drills on the use of non-strategic nuclear weapons - Sputnik International, 1920, 06.10.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Hits Data Centers in Major Ukrainian Cities
Yesterday, 06:09 GMT
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