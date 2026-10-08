https://sputnikglobe.com/20261008/putin-holds-bilateral-meeting-with-turkmen-president-kremlin-1124853402.html
Putin Holds Bilateral Meeting With Turkmen President
Putin Holds Bilateral Meeting With Turkmen President
Sputnik International
Russian President Vladimir Putin held a bilateral meeting with Turkmeninstan President Serdar Berdimuhamedov, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Thursday.
2026-10-08T17:51+0000
2026-10-08T17:51+0000
2026-10-08T17:51+0000
world
turkmenistan
russia
vladimir putin
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Putin arrived in Turkmenistan on Thursday to participate in the Commonwealth of Independent States Council of Heads of State. "Following the official dinner, Putin held a bilateral meeting with Turkmen President Serdar Berdimuhamedov. The leaders discussed the main current aspects of dynamically developing Russian-Turkmen bilateral relations," Peskov said. Putin had also had a brief conversation with Azerbaijani President Ilham Aliyev, Peskov added.
https://sputnikglobe.com/20261008/putin-arrives-in-turkmenistan-on-working-visit-1124850418.html
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turkmenistan, russia, vladimir putin
turkmenistan, russia, vladimir putin
Putin Holds Bilateral Meeting With Turkmen President
TURKMENBASY (Sputnik) - Russian President Vladimir Putin held a bilateral meeting with Turkmen President Serdar Berdimuhamedov, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Thursday.
Putin arrived in Turkmenistan on Thursday to participate in the Commonwealth of Independent States Council of Heads of State.
"Following the official dinner, Putin held a bilateral meeting with Turkmen President Serdar Berdimuhamedov. The leaders discussed the main current aspects of dynamically developing Russian-Turkmen bilateral relations," Peskov said.
Putin had also had a brief conversation with Azerbaijani President Ilham Aliyev, Peskov added.