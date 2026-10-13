https://sputnikglobe.com/20261013/russia-pounds-ukrainian-military-logistics-hubs-in-nikolayev-region-1124873206.html
Russia Pounds Ukrainian Military Logistics Hubs in Nikolayev Region
Russia Pounds Ukrainian Military Logistics Hubs in Nikolayev Region
Sputnik International
The targets included a workshop at the Pulp Mill Print facility in Kiev, where long-range missiles and drones were allegedly being manufactured.
2026-10-13T06:48+0000
2026-10-13T06:48+0000
2026-10-13T06:50+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
logistics
hubs
weapons
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The targets included a workshop at the Pulp Mill Print facility in Kiev, where long-range missiles and drones were allegedly being manufactured, according to the Russian Defense Ministry. In the Nikolayev region, the Russian forces crippled a Nova Pochta logistics hub in Ternovka, used to store dual-use cargo intended for the Ukrainian military.Other targets included a drone storage facility in Meshkovo-Pogorelovo and a cargo vessel transporting military and dual-use supplies to the port of Nikolayev.
https://sputnikglobe.com/20261008/russias-strikes-choke-ukraines-war-machine-of-power--logistics-fuel-new-regions-liberation-1124852076.html
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russia, ukraine, logistics, hubs, weapons
russia, ukraine, logistics, hubs, weapons
Russia Pounds Ukrainian Military Logistics Hubs in Nikolayev Region
06:48 GMT 13.10.2026 (Updated: 06:50 GMT 13.10.2026)
Overnight, Russian Armed Forces carried out coordinated strikes using precision-guided ground-based weapons and unmanned aerial vehicles against Ukraine’s military-industrial enterprises, logistics hubs, railway and port infrastructure, as well as vessels involved in delivering military cargo to Ukraine.
The targets included a workshop at the Pulp Mill Print facility in Kiev, where long-range missiles and drones were allegedly being manufactured, according to the Russian Defense Ministry.
Russian strikes also hit the Kiev-based Darnytsia locomotive depot, which repairs and restores rolling stock used to transport military and dual-use cargo intended to supply Ukrainian forces.
In the Nikolayev region, the Russian forces crippled a Nova Pochta logistics hub in Ternovka, used to store dual-use cargo intended for the Ukrainian military.
Other targets included a drone storage facility in Meshkovo-Pogorelovo and a cargo vessel transporting military and dual-use supplies to the port of Nikolayev.