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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261013/russia-pounds-ukrainian-military-logistics-hubs-in-nikolayev-region-1124873206.html
Russia Pounds Ukrainian Military Logistics Hubs in Nikolayev Region
Russia Pounds Ukrainian Military Logistics Hubs in Nikolayev Region
Sputnik International
The targets included a workshop at the Pulp Mill Print facility in Kiev, where long-range missiles and drones were allegedly being manufactured.
2026-10-13T06:48+0000
2026-10-13T06:50+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
logistics
hubs
weapons
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The targets included a workshop at the Pulp Mill Print facility in Kiev, where long-range missiles and drones were allegedly being manufactured, according to the Russian Defense Ministry. In the Nikolayev region, the Russian forces crippled a Nova Pochta logistics hub in Ternovka, used to store dual-use cargo intended for the Ukrainian military.Other targets included a drone storage facility in Meshkovo-Pogorelovo and a cargo vessel transporting military and dual-use supplies to the port of Nikolayev.
https://sputnikglobe.com/20261008/russias-strikes-choke-ukraines-war-machine-of-power--logistics-fuel-new-regions-liberation-1124852076.html
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russia, ukraine, logistics, hubs, weapons
russia, ukraine, logistics, hubs, weapons

Russia Pounds Ukrainian Military Logistics Hubs in Nikolayev Region

06:48 GMT 13.10.2026 (Updated: 06:50 GMT 13.10.2026)
© Sputnik / Vitaly Nevar / Go to the mediabankRussia's Iskander-M ballistic missile system. File photo
Russia's Iskander-M ballistic missile system. File photo - Sputnik International, 1920, 13.10.2026
© Sputnik / Vitaly Nevar
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Overnight, Russian Armed Forces carried out coordinated strikes using precision-guided ground-based weapons and unmanned aerial vehicles against Ukraine’s military-industrial enterprises, logistics hubs, railway and port infrastructure, as well as vessels involved in delivering military cargo to Ukraine.
The targets included a workshop at the Pulp Mill Print facility in Kiev, where long-range missiles and drones were allegedly being manufactured, according to the Russian Defense Ministry.

Russian strikes also hit the Kiev-based Darnytsia locomotive depot, which repairs and restores rolling stock used to transport military and dual-use cargo intended to supply Ukrainian forces.

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Analysis
Russia’s Strikes Choke Ukraine’s War Machine of Power & Logistics, Fuel New Regions' Liberation
8 October, 13:54 GMT
In the Nikolayev region, the Russian forces crippled a Nova Pochta logistics hub in Ternovka, used to store dual-use cargo intended for the Ukrainian military.
Other targets included a drone storage facility in Meshkovo-Pogorelovo and a cargo vessel transporting military and dual-use supplies to the port of Nikolayev.
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