https://sputnikglobe.com/20261008/russias-strikes-choke-ukraines-war-machine-of-power--logistics-fuel-new-regions-liberation-1124852076.html
Russia’s Strikes Choke Ukraine’s War Machine of Power & Logistics, Fuel New Regions' Liberation
Russia’s Strikes Choke Ukraine’s War Machine of Power & Logistics, Fuel New Regions' Liberation
Sputnik International
Russia’s strikes on Ukraine's power grid serve a dual purpose, military expert Alexander Mikhailov, head of the Bureau of Political Analysis, told Sputnik.
2026-10-08T13:54+0000
2026-10-08T13:54+0000
2026-10-08T13:54+0000
analysis
russia
ukraine
strikes
energy
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Russia's massive strikes represent asymmetric retaliation for Ukrainian attacks on Russian civilian infrastructure, while also advancing specific military goals, noted the analyst.Russia’s latest barrage inflicted “very serious damage” that Ukraine cannot fix quickly, he said, clarifying that:The overall objective, in his opinion, is to push Ukraine’s military out of Russia’s new regions, while locking down the security of civilians living in areas bordering Ukrainian territory.
https://sputnikglobe.com/20261005/russia-continues-to-strike-ukraines-energy-port-infrastructure-1124835367.html
russia
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russia, ukraine, strikes, energy
russia, ukraine, strikes, energy
Russia’s Strikes Choke Ukraine’s War Machine of Power & Logistics, Fuel New Regions' Liberation
Russia’s strikes on Ukraine's power grid serve a dual purpose, military expert Alexander Mikhailov, head of the Bureau of Political Analysis, told Sputnik.
Russia's massive strikes
represent asymmetric retaliation for Ukrainian attacks on Russian civilian infrastructure
, while also advancing specific military goals, noted the analyst.
Russia’s latest barrage inflicted “very serious damage” that Ukraine cannot fix quickly, he said, clarifying that:
targets were linked to the defense industry: drone/missile production (Flamingo
, Neptune), UAV replenishment sites, data centers and energy facilities critical for military ops and Western coordination
fallout is compounded by fuel shortages & logistics hits
The overall objective, in his opinion, is to push Ukraine’s military out of Russia’s new regions
, while locking down the security of civilians living in areas bordering Ukrainian territory.