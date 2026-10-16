https://sputnikglobe.com/20261016/russia-continues-striking-logistics-used-by-ukrainian-army-1124889654.html
Russia Continues Striking Logistics Used by Ukrainian Forces
Russia Continues Striking Logistics Used by Ukrainian Forces
Sputnik International
The Russian army struck a logistics center storing supplies for the Ukrainian armed forces in the city of Rovno (Rivne), the Russian Defense Ministry said on Friday.
2026-10-16T14:52+0000
2026-10-16T14:52+0000
2026-10-16T15:16+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
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"The strike in the city of Rovno damaged the Equator logistics center, which was used to store and distribute supplies for the Ukrainian Armed Forces," the ministry said in a statement. The Russian Armed Forces also struck a Ukrainian dry cargo ship carrying military and dual-use cargo to the port of Odessa, the ministry added.Russia conducts systematic strikes against logistical facilities used by the Ukrainian Armed Forces, as well as retaliatory strikes against Ukrainian military facilities for attacks against Russian civilian infrastructure.
https://sputnikglobe.com/20261016/russia-strikes-logistics-center-with-ukrainian-military-cargo-in-odessa-region-1124887829.html
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russia, ukraine, russian defense ministry
russia, ukraine, russian defense ministry
Russia Continues Striking Logistics Used by Ukrainian Forces
14:52 GMT 16.10.2026 (Updated: 15:16 GMT 16.10.2026)
MOSCOW (Sputnik) - The Russian army struck a logistics center storing supplies for the Ukrainian Armed Forces in the city of Rovno (Rivne), the Russian Defense Ministry said on Friday.
"The strike in the city of Rovno damaged the Equator logistics center, which was used to store and distribute supplies for the Ukrainian Armed Forces," the ministry said in a statement.
The Russian Armed Forces also struck a Ukrainian dry cargo ship carrying military and dual-use cargo to the port of Odessa, the ministry added.
Russia conducts systematic strikes against logistical facilities used by the Ukrainian Armed Forces, as well as retaliatory strikes against Ukrainian military facilities for attacks against Russian civilian infrastructure.