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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261016/russia-continues-striking-logistics-used-by-ukrainian-army-1124889654.html
Russia Continues Striking Logistics Used by Ukrainian Forces
Russia Continues Striking Logistics Used by Ukrainian Forces
Sputnik International
The Russian army struck a logistics center storing supplies for the Ukrainian armed forces in the city of Rovno (Rivne), the Russian Defense Ministry said on Friday.
2026-10-16T14:52+0000
2026-10-16T15:16+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
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"The strike in the city of Rovno damaged the Equator logistics center, which was used to store and distribute supplies for the Ukrainian Armed Forces," the ministry said in a statement. The Russian Armed Forces also struck a Ukrainian dry cargo ship carrying military and dual-use cargo to the port of Odessa, the ministry added.Russia conducts systematic strikes against logistical facilities used by the Ukrainian Armed Forces, as well as retaliatory strikes against Ukrainian military facilities for attacks against Russian civilian infrastructure.
https://sputnikglobe.com/20261016/russia-strikes-logistics-center-with-ukrainian-military-cargo-in-odessa-region-1124887829.html
russia
ukraine
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russia, ukraine, russian defense ministry
russia, ukraine, russian defense ministry

Russia Continues Striking Logistics Used by Ukrainian Forces

14:52 GMT 16.10.2026 (Updated: 15:16 GMT 16.10.2026)
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Go to the mediabankCombat operations of a BM-70 UAV crew from Battlegroup Tsentr in the Dobropolye sector of the special military operation
Combat operations of a BM-70 UAV crew from Battlegroup Tsentr in the Dobropolye sector of the special military operation - Sputnik International, 1920, 16.10.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
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MOSCOW (Sputnik) - The Russian army struck a logistics center storing supplies for the Ukrainian Armed Forces in the city of Rovno (Rivne), the Russian Defense Ministry said on Friday.
"The strike in the city of Rovno damaged the Equator logistics center, which was used to store and distribute supplies for the Ukrainian Armed Forces," the ministry said in a statement.
The Russian Armed Forces also struck a Ukrainian dry cargo ship carrying military and dual-use cargo to the port of Odessa, the ministry added.
Russia conducts systematic strikes against logistical facilities used by the Ukrainian Armed Forces, as well as retaliatory strikes against Ukrainian military facilities for attacks against Russian civilian infrastructure.
Combat operations by a Grad MLRS crew from the Center Group of Forces in the Dnepropetrovsk sector of the special military operation - Sputnik International, 1920, 16.10.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Strikes Logistics Center with Ukrainian Military Cargo in Odessa Region
07:59 GMT
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