https://sputnikglobe.com/20261020/pakistan-ready-to-host-sco-summit-in-islamabad-in-august-2027---foreign-minister-1124906055.html
Pakistan Ready to Host SCO Summit in Islamabad in August 2027 - Foreign Minister
Pakistan Ready to Host SCO Summit in Islamabad in August 2027 - Foreign Minister
Sputnik International
Pakistan is ready to host the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Islamabad in August 2027, Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar said on Tuesday.
2026-10-20T09:35+0000
2026-10-20T09:35+0000
2026-10-20T09:35+0000
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islamabad
shanghai
shanghai cooperation organisation (sco)
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"Pakistan is ready to host the SCO summit in Islamabad in August 2027 ... Let's create a common future together, ensuring the long-term prosperity of all our peoples," the minister said at a meeting of the SCO Council of Heads of Government.
https://sputnikglobe.com/20260917/sco-aims-to-raise-efficiency-of-economic-interaction--secretary-general-1124750006.html
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pakistan, islamabad, shanghai, shanghai cooperation organisation (sco), india
pakistan, islamabad, shanghai, shanghai cooperation organisation (sco), india
Pakistan Ready to Host SCO Summit in Islamabad in August 2027 - Foreign Minister
DUSHANBE (Sputnik) - Pakistan is ready to host the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Islamabad in August 2027, Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar said on Tuesday.
"Pakistan is ready to host the SCO summit
in Islamabad in August 2027 ... Let's create a common future together, ensuring the long-term prosperity of all our peoples," the minister said at a meeting of the SCO Council of Heads of Government.