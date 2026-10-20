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https://sputnikglobe.com/20261020/pakistan-ready-to-host-sco-summit-in-islamabad-in-august-2027---foreign-minister-1124906055.html
Pakistan Ready to Host SCO Summit in Islamabad in August 2027 - Foreign Minister
Pakistan Ready to Host SCO Summit in Islamabad in August 2027 - Foreign Minister
Sputnik International
Pakistan is ready to host the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Islamabad in August 2027, Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar said on Tuesday.
2026-10-20T09:35+0000
2026-10-20T09:35+0000
world
pakistan
islamabad
shanghai
shanghai cooperation organisation (sco)
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"Pakistan is ready to host the SCO summit in Islamabad in August 2027 ... Let's create a common future together, ensuring the long-term prosperity of all our peoples," the minister said at a meeting of the SCO Council of Heads of Government.
https://sputnikglobe.com/20260917/sco-aims-to-raise-efficiency-of-economic-interaction--secretary-general-1124750006.html
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pakistan, islamabad, shanghai, shanghai cooperation organisation (sco), india
pakistan, islamabad, shanghai, shanghai cooperation organisation (sco), india

Pakistan Ready to Host SCO Summit in Islamabad in August 2027 - Foreign Minister

09:35 GMT 20.10.2026
CC BY-SA 4.0 / Naveedsharif / Islamabad top viewIslamabad top view
Islamabad top view - Sputnik International, 1920, 20.10.2026
CC BY-SA 4.0 / Naveedsharif / Islamabad top view
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DUSHANBE (Sputnik) - Pakistan is ready to host the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Islamabad in August 2027, Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar said on Tuesday.
"Pakistan is ready to host the SCO summit in Islamabad in August 2027 ... Let's create a common future together, ensuring the long-term prosperity of all our peoples," the minister said at a meeting of the SCO Council of Heads of Government.
The flag of the Shanghai Cooperation Organization and flags of the SCO member states in Astana - Sputnik International, 1920, 17.09.2026
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17 September, 07:36 GMT
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