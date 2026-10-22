https://sputnikglobe.com/20261022/nato-building-up-military-presence-near-russia-and-belarus-borders--belousov-1124924127.html
NATO Building Up Military Presence Near Russia and Belarus Borders – Belousov
NATO Building Up Military Presence Near Russia and Belarus Borders – Belousov
Sputnik International
"Coalition military presence is being built up along our borders," Belousov said at a joint meeting of the Russian and Belarusian defense ministries in Minsk.
2026-10-22T09:50+0000
2026-10-22T09:50+0000
2026-10-22T09:50+0000
world
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The North Atlantic Alliance plans to bring eight multinational NATO battalion tactical groups on the bloc's eastern flank up to brigade level in 2027, he noted.
https://sputnikglobe.com/20261009/us-economist-sachs-calls-on-west-to-abandon-expansion-of-nato-to-east-1124858265.html
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andrei belousov, russia, belarus, nato, minsk, nato expansion, nato buildup
andrei belousov, russia, belarus, nato, minsk, nato expansion, nato buildup
NATO Building Up Military Presence Near Russia and Belarus Borders – Belousov
"Coalition military presence is being built up along our borders," Belousov said at a joint meeting of the Russian and Belarusian defense ministries in Minsk.
The North Atlantic Alliance plans to bring eight multinational NATO
battalion tactical groups on the bloc's eastern flank up to brigade level in 2027, he noted.
"Alliance exercises are being held, rehearsing offensive scenarios against our countries," the Russian defense minister stressed.