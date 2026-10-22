International
- Sputnik International, 1920
World
Get the latest news from around the world, live coverage, off-beat stories, features and analysis.
https://sputnikglobe.com/20261022/nato-building-up-military-presence-near-russia-and-belarus-borders--belousov-1124924127.html
NATO Building Up Military Presence Near Russia and Belarus Borders – Belousov
NATO Building Up Military Presence Near Russia and Belarus Borders – Belousov
Sputnik International
"Coalition military presence is being built up along our borders," Belousov said at a joint meeting of the Russian and Belarusian defense ministries in Minsk.
2026-10-22T09:50+0000
2026-10-22T09:50+0000
world
andrei belousov
russia
belarus
nato
minsk
nato expansion
nato buildup
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e7/09/19/1113654177_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_028c9c790a3ab66f2e0708a607d1915c.jpg
The North Atlantic Alliance plans to bring eight multinational NATO battalion tactical groups on the bloc's eastern flank up to brigade level in 2027, he noted.
https://sputnikglobe.com/20261009/us-economist-sachs-calls-on-west-to-abandon-expansion-of-nato-to-east-1124858265.html
russia
belarus
minsk
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e7/09/19/1113654177_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_dad239cf39b4ee199ca70bb927606fa9.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
andrei belousov, russia, belarus, nato, minsk, nato expansion, nato buildup
andrei belousov, russia, belarus, nato, minsk, nato expansion, nato buildup

NATO Building Up Military Presence Near Russia and Belarus Borders – Belousov

09:50 GMT 22.10.2026
© Sputnik / Stringer / Go to the mediabankThe welcoming ceremony for NATO's multinational battalion headed by the USA in Orzysz, Poland.
The welcoming ceremony for NATO's multinational battalion headed by the USA in Orzysz, Poland. - Sputnik International, 1920, 22.10.2026
© Sputnik / Stringer
/
Go to the mediabank
Subscribe
"Coalition military presence is being built up along our borders," Belousov said at a joint meeting of the Russian and Belarusian defense ministries in Minsk.
The North Atlantic Alliance plans to bring eight multinational NATO battalion tactical groups on the bloc's eastern flank up to brigade level in 2027, he noted.

"Alliance exercises are being held, rehearsing offensive scenarios against our countries," the Russian defense minister stressed.

Polish soldiers attend a welcoming ceremony for U.S.-led NATO troops at polygon in Orzysz, northeastern Poland, Thursday, April 13, 2017. - Sputnik International, 1920, 09.10.2026
World
US Economist Sachs Calls on West to Abandon Expansion of NATO to East
9 October, 18:05 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2026 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала