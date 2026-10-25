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https://sputnikglobe.com/20261025/russia-actively-sharing-agricultural-technologies-with-african-partners---ambassador-1124933706.html
Russia Actively Sharing Agricultural Technologies With African Partners - Ambassador
Russia Actively Sharing Agricultural Technologies With African Partners - Ambassador
Sputnik International
Russia is actively sharing technology and expertise in agronomy and fertilizer production with its African partners, Russian Ambassador to Burkina Faso Igor Martynov told Sputnik.
2026-10-25T09:57+0000
2026-10-25T09:57+0000
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"We are happy to share technology and expertise with our African partners in agronomy, fertilizer production and application, finished product processing, irrigation, and fisheries," Martynov said ahead of the Russia-Africa summit. Russian animal vaccines are in demand in African countries, as are training and educational programs for agricultural specialists, the ambassador said. The third Russia-Africa summit will be held in Moscow on October 28-29.
https://sputnikglobe.com/20261019/russia-africa-summit-to-focus-on-economic-investment-cooperation--russia-foreign-ministry-1124901440.html
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russia, burkina faso

Russia Actively Sharing Agricultural Technologies With African Partners - Ambassador

09:57 GMT 25.10.2026
© AP Photo / Sergei ChirikovA plenary session is held at the Russia-Africa summit in the Black Sea resort of Sochi, Russia, Thursday, Oct. 24, 2019
A plenary session is held at the Russia-Africa summit in the Black Sea resort of Sochi, Russia, Thursday, Oct. 24, 2019 - Sputnik International, 1920, 25.10.2026
© AP Photo / Sergei Chirikov
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MOSCOW (Sputnik) - Russia is actively sharing technology and expertise in agronomy and fertilizer production with its African partners, Russian Ambassador to Burkina Faso Igor Martynov told Sputnik.
"We are happy to share technology and expertise with our African partners in agronomy, fertilizer production and application, finished product processing, irrigation, and fisheries," Martynov said ahead of the Russia-Africa summit.
Russian animal vaccines are in demand in African countries, as are training and educational programs for agricultural specialists, the ambassador said.
The third Russia-Africa summit will be held in Moscow on October 28-29.
Russian President Vladimir Putin and Libyan Presidential Council head Mohamed Menfi attend a meeting on the sidelines of the 2nd Russia-Africa Summit - Sputnik International, 1920, 19.10.2026
World
Russia-Africa Summit to Focus on Economic, Investment Cooperation- Russia Foreign Ministry
19 October, 10:33 GMT
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