https://sputnikglobe.com/20261025/russia-actively-sharing-agricultural-technologies-with-african-partners---ambassador-1124933706.html
Russia Actively Sharing Agricultural Technologies With African Partners - Ambassador
Russia Actively Sharing Agricultural Technologies With African Partners - Ambassador
Sputnik International
Russia is actively sharing technology and expertise in agronomy and fertilizer production with its African partners, Russian Ambassador to Burkina Faso Igor Martynov told Sputnik.
2026-10-25T09:57+0000
2026-10-25T09:57+0000
2026-10-25T09:57+0000
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"We are happy to share technology and expertise with our African partners in agronomy, fertilizer production and application, finished product processing, irrigation, and fisheries," Martynov said ahead of the Russia-Africa summit. Russian animal vaccines are in demand in African countries, as are training and educational programs for agricultural specialists, the ambassador said. The third Russia-Africa summit will be held in Moscow on October 28-29.
https://sputnikglobe.com/20261019/russia-africa-summit-to-focus-on-economic-investment-cooperation--russia-foreign-ministry-1124901440.html
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russia, burkina faso
Russia Actively Sharing Agricultural Technologies With African Partners - Ambassador
MOSCOW (Sputnik) - Russia is actively sharing technology and expertise in agronomy and fertilizer production with its African partners, Russian Ambassador to Burkina Faso Igor Martynov told Sputnik.
"We are happy to share technology and expertise with our African partners in agronomy, fertilizer production and application, finished product processing, irrigation, and fisheries," Martynov said ahead of the Russia-Africa summit.
Russian animal vaccines are in demand in African countries, as are training and educational programs for agricultural specialists, the ambassador said.
The third Russia-Africa summit will be held in Moscow on October 28-29.