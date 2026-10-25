https://sputnikglobe.com/20261025/russia-actively-sharing-agricultural-technologies-with-african-partners---ambassador-1124933706.html

Russia Actively Sharing Agricultural Technologies With African Partners - Ambassador

Russia Actively Sharing Agricultural Technologies With African Partners - Ambassador

Sputnik International

Russia is actively sharing technology and expertise in agronomy and fertilizer production with its African partners, Russian Ambassador to Burkina Faso Igor Martynov told Sputnik.

2026-10-25T09:57+0000

2026-10-25T09:57+0000

2026-10-25T09:57+0000

world

russia

burkina faso

https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e8/08/1b/1119921348_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_2776dbb030030f5a02465bada3ef1630.jpg

"We are happy to share technology and expertise with our African partners in agronomy, fertilizer production and application, finished product processing, irrigation, and fisheries," Martynov said ahead of the Russia-Africa summit. Russian animal vaccines are in demand in African countries, as are training and educational programs for agricultural specialists, the ambassador said. The third Russia-Africa summit will be held in Moscow on October 28-29.

https://sputnikglobe.com/20261019/russia-africa-summit-to-focus-on-economic-investment-cooperation--russia-foreign-ministry-1124901440.html

russia

burkina faso

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

News

en_EN

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik International

russia, burkina faso