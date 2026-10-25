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https://sputnikglobe.com/20261025/russias-dmitriev-calls-musk-peacemaker-for-principled-position-on-use-of-starlink-1124935797.html
Russia's Dmitriev Calls Musk Peacemaker for Principled Position on Use of Starlink
Russia's Dmitriev Calls Musk Peacemaker for Principled Position on Use of Starlink
Sputnik International
Russian special presidential envoy for investment and economic cooperation with foreign countries Kirill Dmitriev on Sunday called US billionaire entrepreneur Elon Musk a peacemaker for banning the use of the Starlink satellite communication system for coordinating attacks.
2026-10-25T14:27+0000
2026-10-25T14:27+0000
world
kirill dmitriev
russia
elon musk
starlink
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"Elon is a Peacemaker. He sees the disastrous consequences of escalatory steps and understands the profiteering motives of warmongers who prolong war with unrealistic solutions masked by deceitful moral posturing and media campaigns," Dmitriev wrote on X. On Saturday, Musk said that Starlink could be used only for defense operations, while employing it "for offensive drone strikes to kill people has never been allowed, nor should it be."
https://sputnikglobe.com/20261025/ukraine-military-violated-starlink-terms-of-service---musk-on-starlink-restrictions-1124932882.html
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kirill dmitriev, russia, elon musk, starlink
kirill dmitriev, russia, elon musk, starlink

Russia's Dmitriev Calls Musk Peacemaker for Principled Position on Use of Starlink

14:27 GMT 25.10.2026
© AP Photo / Susan WalshTesla and SpaceX Chief Executive Officer Elon Musk speaks at the SATELLITE Conference and Exhibition in Washington, Monday, March 9, 2020
Tesla and SpaceX Chief Executive Officer Elon Musk speaks at the SATELLITE Conference and Exhibition in Washington, Monday, March 9, 2020 - Sputnik International, 1920, 25.10.2026
© AP Photo / Susan Walsh
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MOSCOW (Sputnik) - Russian special presidential envoy for investment and economic cooperation with foreign countries Kirill Dmitriev on Sunday called US billionaire entrepreneur Elon Musk a peacemaker for banning the use of the Starlink satellite communication system for coordinating attacks.
"Elon is a Peacemaker. He sees the disastrous consequences of escalatory steps and understands the profiteering motives of warmongers who prolong war with unrealistic solutions masked by deceitful moral posturing and media campaigns," Dmitriev wrote on X.
On Saturday, Musk said that Starlink could be used only for defense operations, while employing it "for offensive drone strikes to kill people has never been allowed, nor should it be."
Elon Musk attends a news conference with President Donald Trump in the Oval Office of the White House, Friday, May 30, 2025, in Washington. - Sputnik International, 1920, 25.10.2026
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