https://sputnikglobe.com/20261027/mauritanian-president-arrives-in-moscow-for-russia-africa-summit-1124954177.html
Mauritanian President Arrives in Moscow for Russia-Africa Summit
Mauritanian President Arrives in Moscow for Russia-Africa Summit
Sputnik International
President of the Islamic Republic of Mauritania Mohamed Ould Ghazouani arrived in Moscow on Tuesday to take part in the upcoming third Russia-Africa summit, a Sputnik correspondent reported.
2026-10-27T09:46+0000
2026-10-27T09:46+0000
2026-10-27T14:48+0000
russia-africa summit 2026
yury ushakov
moscow
russia
mauritania
kremlin
summit
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On Monday, Kremlin aide Yury Ushakov said that a meeting between Russian President Vladimir Putin and the Mauritanian leader was scheduled for October 30.
https://sputnikglobe.com/20261027/russia-considers-africa-to-be-continent-of-future---putin-1124952921.html
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yury ushakov, moscow, russia, mauritania, kremlin, summit
yury ushakov, moscow, russia, mauritania, kremlin, summit
Mauritanian President Arrives in Moscow for Russia-Africa Summit
09:46 GMT 27.10.2026 (Updated: 14:48 GMT 27.10.2026)
MOSCOW (Sputnik) - President of the Islamic Republic of Mauritania Mohamed Ould Ghazouani arrived in Moscow on Tuesday to take part in the upcoming third Russia-Africa summit, a Sputnik correspondent reported.
On Monday, Kremlin aide Yury Ushakov said that a meeting between Russian President Vladimir Putin and the Mauritanian leader was scheduled for October 30.