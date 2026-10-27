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- Sputnik International, 1920
Russia-Africa Summit 2026
Moscow is hosting the third Russia-Africa summit running from October 28 to 29, bringing together leaders to bolster cooperation in politics, security, trade, technology and culture, while advancing equal, mutually beneficial partnerships.
https://sputnikglobe.com/20261027/mauritanian-president-arrives-in-moscow-for-russia-africa-summit-1124954177.html
Mauritanian President Arrives in Moscow for Russia-Africa Summit
Mauritanian President Arrives in Moscow for Russia-Africa Summit
Sputnik International
President of the Islamic Republic of Mauritania Mohamed Ould Ghazouani arrived in Moscow on Tuesday to take part in the upcoming third Russia-Africa summit, a Sputnik correspondent reported.
2026-10-27T09:46+0000
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russia-africa summit 2026
yury ushakov
moscow
russia
mauritania
kremlin
summit
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On Monday, Kremlin aide Yury Ushakov said that a meeting between Russian President Vladimir Putin and the Mauritanian leader was scheduled for October 30.
https://sputnikglobe.com/20261027/russia-considers-africa-to-be-continent-of-future---putin-1124952921.html
moscow
russia
mauritania
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yury ushakov, moscow, russia, mauritania, kremlin, summit
yury ushakov, moscow, russia, mauritania, kremlin, summit

Mauritanian President Arrives in Moscow for Russia-Africa Summit

09:46 GMT 27.10.2026 (Updated: 14:48 GMT 27.10.2026)
© GECF Summit Photo Host Agency / Go to the mediabankPresident of the Islamic Republic of Mauritania Mohamed Ould Ghazouani
President of the Islamic Republic of Mauritania Mohamed Ould Ghazouani - Sputnik International, 1920, 27.10.2026
© GECF Summit Photo Host Agency
/
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MOSCOW (Sputnik) - President of the Islamic Republic of Mauritania Mohamed Ould Ghazouani arrived in Moscow on Tuesday to take part in the upcoming third Russia-Africa summit, a Sputnik correspondent reported.
On Monday, Kremlin aide Yury Ushakov said that a meeting between Russian President Vladimir Putin and the Mauritanian leader was scheduled for October 30.
Russian President Vladimir Putin - Sputnik International, 1920, 27.10.2026
World
Russia Considers Africa to Be Continent of Future - Putin
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