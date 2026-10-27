President of Madagascar Arrives in Moscow for Russia-Africa Summit
10:50 GMT 27.10.2026 (Updated: 14:50 GMT 27.10.2026)
© Sputnik / Ilya Pitalev / Go to the mediabankMadagascar's President Michael Randrianirina arrives in Moscow for the Russia-Africa Summit
© Sputnik / Ilya Pitalev/
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MOSCOW (Sputnik) - Madagascar's President Michael Randrianirina arrives in Moscow for the Russia-Africa Summit, a Sputnik correspondent reported on Tuesday.
The third Russia-Africa Summit will be held in Moscow on October 28-29.