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- Sputnik International, 1920
Russia-Africa Summit 2026
Moscow is hosting the third Russia-Africa summit running from October 28 to 29, bringing together leaders to bolster cooperation in politics, security, trade, technology and culture, while advancing equal, mutually beneficial partnerships.
https://sputnikglobe.com/20261027/president-of-madagascar-arrives-in-moscow-for-russia-africa-summit-1124954456.html
President of Madagascar Arrives in Moscow for Russia-Africa Summit
President of Madagascar Arrives in Moscow for Russia-Africa Summit
Sputnik International
Madagascar's President Michael Randrianirina arrives in Moscow for the Russia-Africa Summit, a Sputnik correspondent reported on Tuesday.
2026-10-27T10:50+0000
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russia-africa summit 2026
moscow
russia
madagascar
summit
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The third Russia-Africa Summit will be held in Moscow on October 28-29.
https://sputnikglobe.com/20261027/top-zambian-ivorian-diplomats-arrive-in-moscow-for-3rd-russia-africa-summit-1124950451.html
moscow
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moscow, russia, madagascar, summit
moscow, russia, madagascar, summit

President of Madagascar Arrives in Moscow for Russia-Africa Summit

10:50 GMT 27.10.2026 (Updated: 14:50 GMT 27.10.2026)
© Sputnik / Ilya Pitalev / Go to the mediabankMadagascar's President Michael Randrianirina arrives in Moscow for the Russia-Africa Summit
Madagascar's President Michael Randrianirina arrives in Moscow for the Russia-Africa Summit - Sputnik International, 1920, 27.10.2026
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
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MOSCOW (Sputnik) - Madagascar's President Michael Randrianirina arrives in Moscow for the Russia-Africa Summit, a Sputnik correspondent reported on Tuesday.
The third Russia-Africa Summit will be held in Moscow on October 28-29.
Arrival of the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Zambia, Mulambo Haimbe, in Moscow - Sputnik International, 1920, 27.10.2026
Russia-Africa Summit 2026
Top Zambian, Ivorian Diplomats Arrive in Moscow for 3rd Russia-Africa Summit
13:51 GMT
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