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- Sputnik International, 1920
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https://sputnikglobe.com/20261028/west-completely-failed-in-trying-to-isolate-russia---russian-foreign-ministry-1124958600.html
West Completely Failed in Trying to Isolate Russia - Russian Foreign Ministry
West Completely Failed in Trying to Isolate Russia - Russian Foreign Ministry
Sputnik International
The West completely failed in trying to isolate Russia, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said on Wednesday.
2026-10-28T07:07+0000
2026-10-28T07:07+0000
world
maria zakharova
russia
russian foreign ministry
west
sanctions
eu sanctions
western sanctions
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"This is a complete fiasco of the West — this alleged isolation of Russia. This is a caricature of their politics," Zakharova told Sputnik Radio.
https://sputnikglobe.com/20260822/west-erases-its-own-globalization-principles-with-sanctions-on-russia---lavrov-1124615706.html
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west
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maria zakharova, russia, russian foreign ministry, west, sanctions, eu sanctions, western sanctions
maria zakharova, russia, russian foreign ministry, west, sanctions, eu sanctions, western sanctions

West Completely Failed in Trying to Isolate Russia - Russian Foreign Ministry

07:07 GMT 28.10.2026
© Sputnik / Kristina KormilitsynaView of Moscow. File photo
View of Moscow. File photo - Sputnik International, 1920, 28.10.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
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MOSCOW (Sputnik) - The West completely failed in trying to isolate Russia, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said on Wednesday.
"This is a complete fiasco of the West — this alleged isolation of Russia. This is a caricature of their politics," Zakharova told Sputnik Radio.
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at a press conference on the results of Russian diplomacy in 2025. - Sputnik International, 1920, 22.08.2026
World
West Erases Its Own Globalization Principles with Sanctions on Russia - Lavrov
22 August, 14:18 GMT
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