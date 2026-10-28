https://sputnikglobe.com/20261028/west-completely-failed-in-trying-to-isolate-russia---russian-foreign-ministry-1124958600.html
West Completely Failed in Trying to Isolate Russia - Russian Foreign Ministry
West Completely Failed in Trying to Isolate Russia - Russian Foreign Ministry
Sputnik International
The West completely failed in trying to isolate Russia, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said on Wednesday.
2026-10-28T07:07+0000
2026-10-28T07:07+0000
2026-10-28T07:07+0000
world
maria zakharova
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russian foreign ministry
west
sanctions
eu sanctions
western sanctions
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"This is a complete fiasco of the West — this alleged isolation of Russia. This is a caricature of their politics," Zakharova told Sputnik Radio.
https://sputnikglobe.com/20260822/west-erases-its-own-globalization-principles-with-sanctions-on-russia---lavrov-1124615706.html
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maria zakharova, russia, russian foreign ministry, west, sanctions, eu sanctions, western sanctions
maria zakharova, russia, russian foreign ministry, west, sanctions, eu sanctions, western sanctions
West Completely Failed in Trying to Isolate Russia - Russian Foreign Ministry
MOSCOW (Sputnik) - The West completely failed in trying to isolate Russia, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said on Wednesday.
"This is a complete fiasco of the West
— this alleged isolation of Russia. This is a caricature of their politics," Zakharova told Sputnik Radio.