https://sputnikglobe.com/20261031/russia-advances-along-front-lines-in-ukraine-1124982413.html
Russia Advances Along Front Lines in Ukraine
Russia Advances Along Front Lines in Ukraine
Sputnik International
The Ukrainian armed forces lost up to 340 soldiers, six armored vehicles and an electronic warfare station in combat against Russia's Tsentr battlegroup, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
2026-10-31T09:32+0000
2026-10-31T09:32+0000
2026-10-31T09:32+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07ea/0a/03/1124829339_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ade8f7680e08cb17ef60f53904b046c.jpg
"The losses of the Ukrainian armed forces amounted to up to 340 military personnel, six armored combat vehicles, 10 vehicles, two field artillery guns and an electronic warfare station," the ministry said in a statement. Ukraine lost over 270 soldiers in combat against Russia's Sever battlegroup over the past day, the ministry said. This is in addition to: Russian air defenses shot down:
https://sputnikglobe.com/20261029/russia-strikes-ship-with-supplies-to-ukrainian-forces-in-black-sea--mod-1124975973.html
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07ea/0a/03/1124829339_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98214e3d42d48b5e850227e91007c31d.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia, ukraine, russian defense ministry
russia, ukraine, russian defense ministry
Russia Advances Along Front Lines in Ukraine
MOSCOW (Sputnik) - The Ukrainian armed forces lost up to 340 soldiers, six armored vehicles and an electronic warfare station in combat against Russia's Tsentr battlegroup, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
"The losses of the Ukrainian armed forces amounted to up to 340 military personnel, six armored combat vehicles, 10 vehicles, two field artillery guns and an electronic warfare station," the ministry said in a statement.
Ukraine lost over 270 soldiers in combat against Russia's Sever battlegroup over the past day, the ministry said.
Over 190 soldiers eliminated by each the Yug and Vostok battlegroups
Over 210 by the Zapad battlegroup
Up to 20 by the Dnepr battlegroup
Russian air defenses shot down: