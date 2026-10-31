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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261031/russia-advances-along-front-lines-in-ukraine-1124982413.html
Russia Advances Along Front Lines in Ukraine
Russia Advances Along Front Lines in Ukraine
Sputnik International
The Ukrainian armed forces lost up to 340 soldiers, six armored vehicles and an electronic warfare station in combat against Russia's Tsentr battlegroup, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
2026-10-31T09:32+0000
2026-10-31T09:32+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
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"The losses of the Ukrainian armed forces amounted to up to 340 military personnel, six armored combat vehicles, 10 vehicles, two field artillery guns and an electronic warfare station," the ministry said in a statement. Ukraine lost over 270 soldiers in combat against Russia's Sever battlegroup over the past day, the ministry said. This is in addition to: Russian air defenses shot down:
https://sputnikglobe.com/20261029/russia-strikes-ship-with-supplies-to-ukrainian-forces-in-black-sea--mod-1124975973.html
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russia, ukraine, russian defense ministry
russia, ukraine, russian defense ministry

Russia Advances Along Front Lines in Ukraine

09:32 GMT 31.10.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Go to the mediabankCombat operations by a Grad MLRS crew from the Center Group of Forces in the Dnepropetrovsk sector of the special military operation
Combat operations by a Grad MLRS crew from the Center Group of Forces in the Dnepropetrovsk sector of the special military operation - Sputnik International, 1920, 31.10.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
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MOSCOW (Sputnik) - The Ukrainian armed forces lost up to 340 soldiers, six armored vehicles and an electronic warfare station in combat against Russia's Tsentr battlegroup, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
"The losses of the Ukrainian armed forces amounted to up to 340 military personnel, six armored combat vehicles, 10 vehicles, two field artillery guns and an electronic warfare station," the ministry said in a statement.
Ukraine lost over 270 soldiers in combat against Russia's Sever battlegroup over the past day, the ministry said.
This is in addition to:
Over 190 soldiers eliminated by each the Yug and Vostok battlegroups
Over 210 by the Zapad battlegroup
Up to 20 by the Dnepr battlegroup
Russian air defenses shot down:
Four Flamingo missiles
Two Neptun missiles
604 drones
A BM-70 UAV crew from Russia's Tsentr Battlegroup conducts combat operations on the Dobropolye axis in the Donetsk People's Republic. - Sputnik International, 1920, 29.10.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Strikes Ship With Supplies to Ukrainian Forces in Black Sea – MoD
29 October, 15:35 GMT
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