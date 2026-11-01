https://sputnikglobe.com/20261101/russian-forces-campaign-against-ukraine-bound-shipping-presses-on-with-new-strike-off-odessa-1124984896.html
Russian Forces’ Campaign Against Ukraine-Bound Shipping Presses on With New Strike Off Odessa
Russian Forces’ Campaign Against Ukraine-Bound Shipping Presses on With New Strike Off Odessa
Sputnik International
The Russian forces struck a cargo ship at sea 16 kilometers southeast of Odessa that was delivering supplies for the Ukrainian troops, the Russian Defense Ministry reported.
2026-11-01T14:44+0000
2026-11-01T14:44+0000
2026-11-01T15:08+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e9/06/01/1122165349_0:76:2200:1314_1920x0_80_0_0_ea3a7e3aa893954517312538b8c99c51.jpg
The strike marks the latest in a series of sustained attacks aimed at disrupting maritime deliveries to Ukrainian forces.Russia is conducting systematic strikes against Ukrainian transport and energy facilities and assets used by the Ukraine's forces.
https://sputnikglobe.com/20261029/russia-strikes-ship-with-supplies-to-ukrainian-forces-in-black-sea--mod-1124975973.html
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russia, ukraine, russian defense ministry
russia, ukraine, russian defense ministry
Russian Forces’ Campaign Against Ukraine-Bound Shipping Presses on With New Strike Off Odessa
14:44 GMT 01.11.2026 (Updated: 15:08 GMT 01.11.2026)
The Russian forces struck a cargo ship at sea 16 kilometers southeast of Odessa that was delivering supplies for the Ukrainian troops, the Russian Defense Ministry reported.
The strike marks the latest in a series of sustained attacks aimed at disrupting maritime deliveries to Ukrainian forces.
Russia is conducting systematic strikes against Ukrainian transport and energy facilities and assets used by the Ukraine's forces.