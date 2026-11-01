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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261101/russian-forces-campaign-against-ukraine-bound-shipping-presses-on-with-new-strike-off-odessa-1124984896.html
Russian Forces’ Campaign Against Ukraine-Bound Shipping Presses on With New Strike Off Odessa
Russian Forces’ Campaign Against Ukraine-Bound Shipping Presses on With New Strike Off Odessa
Sputnik International
The Russian forces struck a cargo ship at sea 16 kilometers southeast of Odessa that was delivering supplies for the Ukrainian troops, the Russian Defense Ministry reported.
2026-11-01T14:44+0000
2026-11-01T15:08+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
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The strike marks the latest in a series of sustained attacks aimed at disrupting maritime deliveries to Ukrainian forces.Russia is conducting systematic strikes against Ukrainian transport and energy facilities and assets used by the Ukraine's forces.
https://sputnikglobe.com/20261029/russia-strikes-ship-with-supplies-to-ukrainian-forces-in-black-sea--mod-1124975973.html
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ukraine
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russia, ukraine, russian defense ministry
russia, ukraine, russian defense ministry

Russian Forces’ Campaign Against Ukraine-Bound Shipping Presses on With New Strike Off Odessa

14:44 GMT 01.11.2026 (Updated: 15:08 GMT 01.11.2026)
© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defense / Go to the mediabankA combat launch of a missile from the Iskander-M complex
A combat launch of a missile from the Iskander-M complex - Sputnik International, 1920, 01.11.2026
© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defense
/
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The Russian forces struck a cargo ship at sea 16 kilometers southeast of Odessa that was delivering supplies for the Ukrainian troops, the Russian Defense Ministry reported.
The strike marks the latest in a series of sustained attacks aimed at disrupting maritime deliveries to Ukrainian forces.
Russia is conducting systematic strikes against Ukrainian transport and energy facilities and assets used by the Ukraine's forces.
A BM-70 UAV crew from Russia's Tsentr Battlegroup conducts combat operations on the Dobropolye axis in the Donetsk People's Republic. - Sputnik International, 1920, 29.10.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Strikes Ship With Supplies to Ukrainian Forces in Black Sea – MoD
29 October, 15:35 GMT
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