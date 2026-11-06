https://sputnikglobe.com/20261106/russian-strikes-hit-ukrainian-energy-facility-and-dual-use-cargo-vessel--1125024254.html
Russian Strikes Hit Ukrainian Energy Facility and Dual-Use Cargo Vessel
Russian Strikes Hit Ukrainian Energy Facility and Dual-Use Cargo Vessel
Sputnik International
As a result of the strikes, a battery storage facility was hit in Belaya Tserkov in the Kiev region.
2026-11-06T05:17+0000
2026-11-06T05:17+0000
2026-11-06T05:17+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
facility
army
energy
cargo
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e9/06/01/1122165349_0:76:2200:1314_1920x0_80_0_0_ea3a7e3aa893954517312538b8c99c51.jpg
As a result of the strikes, a battery storage facility was hit in Belaya Tserkov in the Kiev region.Earlier, the Russian Armed Forces continued drone strikes against port infrastructure facilities used by the Ukrainian army, as well as against maritime vessels employed for the transport of military-related cargo in the Odessa region
https://sputnikglobe.com/20261024/russia-strikes-cargo-ship-bound-for-odessa-port-with-supplies-for-ukraine-1124930304.html
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russia, ukraine, facility, army, energy, cargo
russia, ukraine, facility, army, energy, cargo
Russian Strikes Hit Ukrainian Energy Facility and Dual-Use Cargo Vessel
Russian forces carried out strikes on Ukraine's energy facilities and vessels used in supporting the Ukrainian army overnight, the Defense Ministry said.
As a result of the strikes, a battery storage facility was hit in Belaya Tserkov in the Kiev region.
At the port of Odessa, a dry cargo vessel delivering dual-use cargo to Ukraine was hit.
Earlier, the Russian Armed Forces continued drone strikes against port infrastructure facilities used by the Ukrainian army, as well as against maritime vessels employed for the transport of military-related cargo in the Odessa region