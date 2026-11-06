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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261106/russian-strikes-hit-ukrainian-energy-facility-and-dual-use-cargo-vessel--1125024254.html
Russian Strikes Hit Ukrainian Energy Facility and Dual-Use Cargo Vessel
Russian Strikes Hit Ukrainian Energy Facility and Dual-Use Cargo Vessel
Sputnik International
As a result of the strikes, a battery storage facility was hit in Belaya Tserkov in the Kiev region.
2026-11-06T05:17+0000
2026-11-06T05:17+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
facility
army
energy
cargo
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As a result of the strikes, a battery storage facility was hit in Belaya Tserkov in the Kiev region.Earlier, the Russian Armed Forces continued drone strikes against port infrastructure facilities used by the Ukrainian army, as well as against maritime vessels employed for the transport of military-related cargo in the Odessa region
https://sputnikglobe.com/20261024/russia-strikes-cargo-ship-bound-for-odessa-port-with-supplies-for-ukraine-1124930304.html
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russia, ukraine, facility, army, energy, cargo
russia, ukraine, facility, army, energy, cargo

Russian Strikes Hit Ukrainian Energy Facility and Dual-Use Cargo Vessel

05:17 GMT 06.11.2026
© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defense / Go to the mediabankA combat launch of a missile from the Iskander-M complex
A combat launch of a missile from the Iskander-M complex - Sputnik International, 1920, 06.11.2026
© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defense
/
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Russian forces carried out strikes on Ukraine's energy facilities and vessels used in supporting the Ukrainian army overnight, the Defense Ministry said.
As a result of the strikes, a battery storage facility was hit in Belaya Tserkov in the Kiev region.

At the port of Odessa, a dry cargo vessel delivering dual-use cargo to Ukraine was hit.

Earlier, the Russian Armed Forces continued drone strikes against port infrastructure facilities used by the Ukrainian army, as well as against maritime vessels employed for the transport of military-related cargo in the Odessa region
Launch of Zirkon Missile From the Frigate Admiral Gorshkov in the Barents Sea - Sputnik International, 1920, 24.10.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Strikes Cargo Ship Bound for Odessa Port With Supplies for Ukraine
24 October, 05:59 GMT
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